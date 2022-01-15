بدائل طبيعية للكريمات المضادة للفطريات

الكريم المضاد للفطريات هو محلول طبي موضعي لجميع أنواع الالتهابات الجلدية الفطرية مثل السعفة والقدم الرياضي والحكة اللعب، فلا يأتي استخدامه بدون أن تصاب ببعض الآثار الجانبية المحتملة وتشمل اللسع، الحرقان، الإحمرار، التهيج، التقشر حتى النتوءات التي تشبه البثور.

إذا كنت ترغب في التعامل مع العدوى الفطرية دون استخدام كريم مضاد للفطريات، قدم أطباء الجلدية بموقع «healthybuilderz» عدد من البدائل للكريمات المضادة للفطريات وفقًا للطب اليوناني القديم.

مسحوق الثوم:

الثوم هو أحد أعشاب الطهي الأكثر استخدامًا على وجه الأرض، فهو أحد أكثر العلاجات الطبيعية فعالية للعدوى الفطرية، فهو قادر على اقتلاع جميع أنواع الميكروبات والبكتيريا، كل ما عليك سحق هذه العشبة وخلطها مع القليل من زيت جوز الهند وتدليك المنطقة المصابة ثم شطفها بعد ساعة إلى ساعتين.

زيت جوز الهند:

يمكن دهن كمية صغيرة من زيت جوز الهند على المنطقة المصابة بالفطريات، أن يكون أحد الحلول، لأن زيت جوز الهند يحتوي على خصائص مضادة للفطريات تجعله علاجًا قويًا للعديد من الالتهابات الجلدية التي يسببها النشاط الفطري.

معجون الكركم:

الكركم يساهم أيضا في درء الكثير من الأمراض، مثل التهاب المفاصل والسكري وارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول السيئ، بالإضافة إلى الحماية من السرطان.

ولا يدرك الكثير من الناس حقيقة أن الكركم يمتلك أيضًا خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للفطريات، وهذا هو السبب في أنه يعد علاجًا منزليًا ممتازًا لجميع أنواع الالتهابات الفطرية.

حمض خل التفاح:

بخلاف كونه عنصرًا أساسيًا في المطبخ، يتضاعف خل التفاح أيضًا كعلاج منزلي فعال للعديد من الأمراض الشائعة المختلفة، بدءًا من ارتجاع الحمض إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم، بالإضافة إلى التخلص من الفطريات الجلدية.

جل الصبار:

يعتبر جل الصبار، حل طبيعي لمجموعة متنوعة من مشاكل الجلد مثل البثور والندوب، حيث أكد الاطباء، إن هلام الصبار قوي للتخلص من العدوى الفطرية للجلد.