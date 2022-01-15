اليعيسى: القوات اليمنية تتقدم جنوب مأرب وميليشيا الحوثى فى حالة انهيار

قال قائد العمليات المشتركة اليمنية، العميد الركن علي اليعيسي، إن قوات الجيش اليمني والمقاومة الشعبية وألوية العمالقة تواصل التقدم جنوب مأرب من جميع المحاور، موضحًا أن ميليشيا الحوثي الإيرانية تعيش حالة انهيار تام، وأن النصر لليمن بات قريبًا.

وأضاف اليعيسي - في تصريح أوردته وكالة الأنباء اليمنية - "أن طلائع الجيش والمقاومة في جبهة ملعا باتت على مقربة من الالتحام بأبطال ألوية العمالقة باتجاه جبهة حريب".

وثمن اليعيسي، التغطية الجوية لصقور التحالف العربي، مؤكدًا أنهم يقومون بدورهم على أكمل وجه ولهم الفضل الكبير في صناعة الانتصارات الأخيرة.