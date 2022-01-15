الاتحاد الإفريقي يؤكد استعداده لدعم التوافق السياسي بين جميع الأطراف بالسودان

أكد الاتحاد الإفريقي استعداده لدعم التوافق السياسي بين جميع الأطراف السياسية من أجل تحقيق الانتقال السياسي بالسودان.

جاء ذلك في الرسالة الخطية التي تسلمها رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، من رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي والتي تتعلق برؤية الاتحاد حول التطورات السياسية بالسودان وسبل الخروج من الأزمة التي يشهدها.

وشدد المبعوث الإفريقي، مفوض السلم والأمن اديوي بانكولي، الذي سلم الرسالة للبرهان اليوم السبت، على التزام الاتحاد الإفريقي بالتشاور مع الحكومة وأصحاب المصلحة وكل المكونات المجتمعية من أجل الوصول إلى حل سياسي سلمي قابل للتنفيذ.

وأعرب عن قلق الاتحاد الإفريقي تجاه الأوضاع التي يمر بها السودان باعتباره إحدى الدول المؤسسة للاتحاد، مشيرًا إلى التزام الاتحاد باحترام سيادة السودان.

ودعا مفوض الاتحاد الإفريقي إلى نبذ العنف وتغليب المصلحة الوطنية وازدهار السودان، لافتًا إلى أن الأمر يتطلب إرادة قوية من كل أصحاب المصلحة.

وأضاف أن الاتحاد الإفريقي حريص على التواصل مع جميع الشركاء الدوليين والمجتمع الدولي للوصول إلى اتفاق يُنهي الأزمة السياسية بالسودان دون التجاوز لدور الاتحاد في هذا الصدد.