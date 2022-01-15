السبت 15 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس أوزبكستان: نمو إجمالي الناتج المحلي بنسبة 7.4% خلال العام الماضي

رئيس أوزبكستان شوكت
رئيس أوزبكستان شوكت ميرزيوييف

أعلن رئيس أوزبكستان شوكت ميرزيوييف، اليوم السبت، أن إجمالي الناتج المحلي لبلاده نما بنسبة 7.4%، خلال العام الماضي، بالرغم من جائحة فيروس كورونا المنتشرة في جميع أنحاء البلاد.
وذكرت صحيفة (كون) الأوزبكية أن ميرزيوييف ترأس مؤتمرا بالفيديو حول المهام ذات الأولوية لتنظيم نظام عمل جديد وضمان توظيف السكان هذا العام، وخلال الاجتماع، قال الرئيس إنه نتيجة للإصلاحات والعمل المنجز، وكذلك بسبب تطور ريادة الأعمال، ارتفع إجمالي الناتج المحلي لأوزبكستان بنسبة 7.4 % العام الماضي.
وأضاف "أعلنا أن عام 2022 هو عام ضمان المصالح الإنسانية وتنمية المدن، بناءً على ذلك، يجب أن تكون هناك تغييرات جوهرية في جميع المناطق هذا العام".

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وائل لطفي

١٩٩٠-٢٠٢١

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