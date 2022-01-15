البرهان: القوات النظامية ماضية في حماية السودان

أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، أن كل منسوبي القوات النظامية ماضون في سبيل حماية السودان ومواطنيه ومكتسبات الأمة ومستعدون لنيل الشهادة من أجل تلك الغاية.

وقال البرهان، لدى تقديمه واجب العزاء لأسرة العميد شرطة علي بريمة مساء اليوم السبت، إن "الشهيد سلك درب الحق ونحن ماضون خلفه دون رجعة إلى أن تخرج البلاد إلى بر الأمان".

وتعهد البرهان بتقديم الجناة وكل من تسبب في قتل العميد علي بريمة، خلال تأمينه مظاهرات في وسط الخرطوم الخميس الماضي، للعدالة الناجزة.

وأضاف أن هناك الكثيرين ممن يتاجرون بالوطن وبالأرواح والدماء تجاوزًا لكل قيم الإنسانية والعدالة، مؤكدًا قدرة القوات النظامية على التصدي لكل من يعبث بأمن السودان.