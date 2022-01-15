السبت 15 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البرهان: القوات النظامية ماضية في حماية السودان

عبدالفتاح البرهان
عبدالفتاح البرهان

أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، أن كل منسوبي القوات النظامية ماضون في سبيل حماية السودان ومواطنيه ومكتسبات الأمة ومستعدون لنيل الشهادة من أجل تلك الغاية. 
وقال البرهان، لدى تقديمه واجب العزاء لأسرة العميد شرطة علي بريمة مساء اليوم السبت، إن "الشهيد سلك درب الحق ونحن ماضون خلفه دون رجعة إلى أن تخرج البلاد إلى بر الأمان". 
وتعهد البرهان بتقديم الجناة وكل من تسبب في قتل العميد علي بريمة، خلال تأمينه مظاهرات في وسط الخرطوم الخميس الماضي، للعدالة الناجزة.
وأضاف أن هناك الكثيرين ممن يتاجرون بالوطن وبالأرواح والدماء تجاوزًا لكل قيم الإنسانية والعدالة، مؤكدًا قدرة القوات النظامية على التصدي لكل من يعبث بأمن السودان.

رئيس التحرير

وائل لطفي

١٩٩٠-٢٠٢١

الأكثر قراءة

صلاح ومصطفى محمد يقودان هجوم مصر أمام غينيا بيساو في أمم إفريقيا

أمطار خفيفة ونشاط للرياح.. «الأرصاد» تعلن تفاصيل طقس الأحد

وزير النقل: بدء تنفيذ أول 10 محطات بنظام أتوبيس «BRT» على «الدائرى»

النائب العام يأمر بالتحقيق في وفاة وائل الإبراشي

رشوان توفيق يرفض إقامة دعوى جنائية ضد ابنته: «مش هسجن بنتي» (خاص)

زوجة الإبراشى: الطبيب أصر على علاجه بـ«دواء من اختراعه»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

جدتى الطيبة.. أجاثا كريستى

علي سعدة

الموظف فى خدمة الشعب

بسنت حسن

إنقاذ عروس النيل

د. منى حلمى

مع التفاؤل لا بد أن نفهم ونتأمل ونتعلم لكى نتغير ونُغير

محمد محمود عمارة

الداعية المظلوم والإعلامى الظالم

حسين دعسة

التوقعات الاقتصادية فى العالم لعام 2022.. عام ينذر بالكوارث

عفاف السيد

الشماتة فعل شيطانى

سمر عادل

هل مصر مستعدة لتكون مركزًا للطاقة؟

صور

مؤتمر معرض نبيو.. مرحلة جديدة من صناعة الذهب

منتدي شباب العالم

عزاء شقيق محمود العربي

محطة تل أبيب

المزيد

القناة «12» الإسرائيلية: المدعى العام يعتقد أن نتنياهو قرر أخيرًا «الإقرار بالذنب»

سارة شريف تكتب: ترامب فرنسا

لعبة المد والجزر.. تحديات العلاقات الإسرائيلية الأوروبية فى عهد بينيت