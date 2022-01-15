ليتوانيا: توقف تدفق المهاجرين من بيلاروسيا وقد نضطر لإعادة العمل بالطوارئ

أعلنت رئيسة الوزراء الليتوانية إنجريدا سيمونيتو أن عملية تدفق المهاجرين إلى بلادها من بيلاروسيا قد توقفت في الفترة الحالية.

ونقلت شبكة راديو وتليفزيون ليتوانيا عن سيمونيتو قولها للصحفيين: "النظام يفشل في تنظيم عمليات نقل إضافية بحسب المعلومات المتوفرة لدينا".

وأضافت أنه على الرغم من أن حالة الطوارئ في ليتوانيا انتهت منتصف ليل أمس، إلا أن البلاد ستبقي الضوابط الحدودية في مكانها، وتابعت أنه في الوقت الحالي، سنتعامل مع الوضع بنفس الطريقة التي تعاملنا بها قبل إعلان حالة الطوارئ ومع ذلك قد تضطر البلاد إلى إعادة العمل بحالة الطوارئ.

وأعلن البرلمان الليتواني - في نوفمبر الماضي - حالة الطوارئ على طول الحدود الممتدة على مسافة خمسة كيلومترات في الداخل، وكذلك في مرافق إيواء المهاجرين في كيبارتاي، ومدينينكاي ، وبابرادو ، وروكلا ، وفيلنيوس بعدما عبر أكثر من 4200 بشكل غير قانوني إلى ليتوانيا من بيلاروسيا العام الماضي، وتتهم ليتوانيا ودول غربية أخرى نظام مينسك بتدبير تدفق المهاجرين غير المسبوق، واصفة إياه بأنه "عدوان".