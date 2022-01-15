السبت 15 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

لبنان: مشاروات بين رئيسي الحكومة والبرلمان بشأن عودة انعقاد جلسات مجلس الوزراء

ميقاتي
ميقاتي

أجرى رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي اتصالا برئيس مجلس النواب نبيه بري، وتشاور معه في التطورات السياسية الأخيرة.
يأتي ذلك بعد قرار حركة أمل وحزب الله الموافقة على عودة وزرائهم لحضور جلسات مجلس الوزراء، المخصصة لإقرار الموازنة العامة للدولة ومناقشة خطة التعافي الاقتصادي وكل ما يرتبط بتحسين الوضع المعيشي والحياتي للبنانيين.
جاء ذلك في بيان مشترك لهما مساء اليوم بعد أكثر من ثلاثة أشهر من تعطيل جلسات مجلس الوزراء، بسبب إصرار الحركة والحزب على عدم مشاركة وزرائهما في اجتماعات الحكومة قبل تعديل مسار التحقيقات في انفجار ميناء بيروت البحري، كما أعلن رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي أنه سيدعو مجلس الوزراء للانعقاد فور تسلم مشروع قانون الموازنة من وزارة المالية.

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