السبت 15 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

غدًا.. تلاميذ الصف الرابع الابتدائي يؤدون امتحان العلوم وتكنولوجيا المعلومات

طلاب
طلاب

يؤدى تلاميذ الصف الرابع الابتدائي، غدًا الأحد، امتحان مادتي العلوم وتكنولوجيا المعلومات، في ثاني أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول.

وانتهى تلاميذ الصف الرابع الابتدائي، اليوم السبت، من أداء امتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية، في أول امتحانات الفصل الدراسي الأول، وسط إجراءات احترازية ووقائية لحماية الطلاب من فيروس كورونا.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن عدد الأسئلة فى مادة العلوم ١٥ سؤالًا والهدف من الأسئلة قياس نواتج التعلم والمهارات التى اكتسبها الطالب خلال الفصل الدراسي الأول فى المنهج الدراسى، كما أن الأسئلة مختلفة من مدرسة لأخرى وتم وضعها من خلال الوزارة واختارت الإدارات التعليمية الأسئلة لكل مدرسة، فيما أوضحت المدارس أن الطالب يجيب عن الأسئلة فى نفس ورقة الامتحان.

وعبر التلاميذ عن سعادتهم من سهولة اسئلة امتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية.

من جانبه، تَفَقَّدَ أشرَف سَلُّومَة، وكِيلُ وزَارة التربيةِ والتعليم بالجيزة، لِجان مَدارس (طلعت حرب الثانويِّة الصِناعية-العجوزة  الرسميِّة للغات-6 أكتوبر الإبتدائيِّة - والأورمَان الإعدَاديِّة  الثَانويِّة).

كان في استقبالِ  لدىٰ وصُولِهِ سَيِّد حِمدَان مُديرُ عامِ الإدارة، والعَميد أركان حَرب طارِق أحمد رُشدي، القَائِد العَسكري لمدرسَة طلعت حَرب الثَانويِّة الصِناعيِّة.

وقد أدَّىٰ صَباحَ اليوم طُلَّابُ الصَفَّ الرابع الابتدائي امتحان تَقييم مَادتي اللُغةِ العربيِّة والتربية الدينيِّة للترمِ الأوَّل.

كما أدَّىٰ طُلَّاب الصف الأول الإعدادي امتحان مادتيّ الهندسة والتربية الدينيِّة.

كما انطلقت امتحاناتُ التعليم الفنيّ بتخصُّصَاتِهِ المُختلِفةُ (زراعي–تُجاري–صِناعي– فُندُقي) للترمِ الأوَّل.

واطمأنَ  وكيلُ الوزارةِ على أبنائِهِ الطلَّاب، مؤكدًا على تَوافرِ أجواءِ الرَاحَةِ والهدُوء بلجانِ الإمتحانات، والتِزامِ كل المُشاركينَ في العمليِّة الإمتحانيِّة بالدِّقَةِ في العملِ والجَدِّ والجِدِّيَة.

كذلِکُ تَفَقَّدَ الحُجرةَ العَسكريِّة لمَدارِس التأسيِّس العسكري وشدَّدَ على تذليلِ جَميع العُقَبات وحَلِّ كَافةِ المَشَاكِل التي قد تُواجِهُ الطلَّاب أو تؤثِّرُ على سَيرِ الامتحانات، وإبلاغ غُرفة العمليِّاتِ بديوان المديريِّة،  لمتابعة سَير عمليِّةِ الإمتحان والتواصل المُستمِر مع مُديري الإدارات لحلِّ أي مشاكل قد تواجِهُ اللجان أو الطلَّاب.

وشدَّدَ على مُديري عُموم الإدارات بالمُرورِ اليوميّ لمُتابعةِ أعمال الإمتحانات، والتَنبيهِ على السادةِ مُديري المَدارس بالتعقيمِ اليوميِّ للِجَان، ومَنعِ دخولِ المَحمول لأيِّ طَالبٍ، مع الالتزام بالإجراءاتِ الوِقائيِّة والاحترازيِّة الصَادرة عن وزارة الصحةِ والسكَّان.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

١٩٩٠-٢٠٢١

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