دائمًا ضوء النهار يقهر عتمة الظلمة، ودائمًا تقهر وضمة الطاقة والنشاط ظلمة نفسه الداخلية التى توشك أن تسجنه داخل غرفته التى اختارها مكانًا لمحبسه.. فى أيام النوبة تتلون الدنيا فى عينيه، يصبح كل شىء حوله مبهجًا ومريحًا.. يتحول إلى كائن خرافى ممن كان يتابعهم زمان فى مسلسلات التليفزيون كالرجل الأخضر.. يرى نفسه فى منتهى الحيوية، منتهى النشاط، منتهى قدرته على السيطرة والتحكم فى الكون والناس ومنتهى الاستمتاع.

يتنقل مثل الفراشة من مكان لآخر، تتقافز الأفكار داخل رأسه من موضوع لآخر من دون ترتيب ولا ضابط ولا رقيب.. يبتلعه الحماس، تستغرقه الطاقة والحيوية فلا ينغلق جفناه عدة أيام متتالية.. يهيم فى الشوارع، يدور فيها عدة أيام بلا هوادة، يتمتع بحرية مطلقة، كما يقول لنفسه دائمًا.. يصبح حينها كائنًا حرًا طليقًا، يتحرر لسانه عن كل المحظورات والمحرمات.. تنفلت ألفاظه قوية سريعة متعجلة مثل مدفع سريع الطلقات، يواجه الآخرين بشجاعة مبهرة يحسده الجميع عليها أحيانًا.. تتلاشى كل الحدود الداخلية والخارجية من وعيه ووجدانه.. لم يعد هناك كابح لأفكاره أو لسانه أو تصرفاته.. حينما يستيقظ من نومه فى مثل هذا اليوم أثناء النوبة يكتشف أنه إنسان جديد، مولود طازة، متحرر من كل القيود والرذالات التى اخترعها البشر على مدار العصور.. يدور فى الشوارع بمنتهى الحرية، يمتلك خفة حركة وطاقة رهيبة، لا يشعر بالتعب، أو تظهر عليه علامات الإرهاق والإنهاك.. الشعر أشعث أغبر، الملابس تلونت بقاذورات الشارع وأغبرته، والعقل والفكر صاخبان، لا يمل من تكرار الأفعال أو الأفكار التى يمارسها بصورة طقسية.. قطرات العرق تسبق ظله الغامض على الأرض، تنسكب بتقاطر فوق هذا الظل الذى يسبق عدوه فى شارع يغص بمارة غابوا تمامًا عن وعيه فى تلك اللحظات والأحوال.. يحملق بتحدٍ فى شمس تواجه عينيه الحمراوين، لا يرى شيئًا، يستمر فى العدو طالما ظل هناك طريق، وظلت هناك شمس حارقة ينجذب إليها ويطاردها.

كأنه يقف الآن فى أعقاب قطعه مسافة ثمانية أشهر فرت من أوراق نتيجة الحائط، وآلاف الأميال، فى ذلك المساء الذى حطت فيه الطائرة بهدوء فى مدرج مطار برلين الدولى الذى اتسم فى هذا التوقيت بالانكماش والتوجس ومنتهى الهدوء بسبب "الكوفيد- ١٩"، الأنوار من بعيد بدت خافتة، الناس يتحركون مثل أشباح باهتة لا صلة لها بالواقع. الرعب الذى اجتاح مدن العالم بسبب تفشى وباء كورونا، كاد يلغى رحلته الموعودة والمأمولة لاستكمال إجراءات حصوله على درجة الماجستير لولا شجاعة آخرين من المسئولين داخل المعهد الدراسى وإصرارهم على ضرورة استكمال البرنامج الدراسى لأفراد الدفعة الذين بدوا مكممين، مطموسى الملامح، مبعثرين على مساحة ضيقة من أرضية المطار، يحملون حقائبهم وأشياءهم الصغيرة، يترجلون فى وجل نحو مجهول ينتظرهم، ولحظات وأحداث لا يمكن لمخلوق فى العالم أن يتنبأ بها خاصة فى هذه الأيام الغامضة.. قال لنفسه بعد أن تعمد صنع مسافة أوسع مع أقرب زملائه إلى جواره: "«وباء كورونا غبى، سوف أنجح فى القضاء عليه وهزيمته"، بدأ يستشعر قوة وطاقة تسرى فى خلاياه، تتواصل أفكاره فى التداخل: "الأرض اقتربت من نهايتها، وباء كورونا لا يمكن أن يمنعنى من استكمال تفوقى والسيطرة على الشمس". اقترب أحدهم منه لتنبيهه بضرورة الاقتراب من المجموعة حتى يقف الجميع صفًا واحدًا أمام بوابة الجوازات لإنهاء المهمة والذهاب للسكن والراحة، لم يلتفت، ربما لم يسمعه أصلًا، واصل انحرافه عن المجموعة، عيونه زائغة، لا تتصادم مع هدف محدد، كأنما يبحث فى عوالم أخرى داخله أو خارجه.. اثنان من زملائه توجها نحوه، حاصراه بينهما، اقتاداه نحو الصف الذى صنعوه.. قلوب الشباب الذين انشغلوا فى إجراءات دخول البلاد كانت وجلة، غشيها اضطراب واضح جلى فى حركات الأقدام، والأحاديث الهامسة الجانبية فيما بينهم.

اتسعت الرؤية والحركة داخل المطار بعدما تبددت الرهبة، ظهر أفراد متجهمون من الأمن يراقبون الركاب القادمين، ويتأكدون من مراعاتهم كل القيود الاحترازية والأمنية الصارمة.. الحركة اتسعت أكثر، بدأ الشبان الذين تقيأتهم الطائرة منذ قليل استعادة ثباتهم وتبديد القلق والاضطراب، تحلقوا فيما بينهم كأنهم يحتمون ببعضهم البعض، نجحوا فى تشكيل سياج من الأمان داخل كل منهم للحظات أثناء عبور بوابة الجوازات والتقاط الحقائب من فوق السير والخروج فى مجموعة واحدة من البوابة فى اتجاه الحافلة التى تقلهم إلى سكناهم.

فى غرفته الخاصة التى طلبها لنفسه متعذرًا للإدارة بظروفه الصحية الخاصة وضرورة حصوله على غرفة منفردة فى سكن الطلاب، استلقى على سريره، زوغان العينين اصطدم هذه المرة بسقف الغرفة الأبيض الذى نتأ عنه مصباح كهربائى شديد الوهج، كأنه يحملق بغضب فى عينيه، كان راقدًا على ظهره ببنطاله الجينز الأزرق الباهت المقطع من الركبتين، ومثبتًا ساقًا فوق الساق، يرى بوضوح والدته المتوحشة التى اعتادت الصراخ وسب أبيه فى مصادماتهما العنيفة، الدامية أحيانًا.. انتفض من رقدته، عبثت أصابعه بحقيبة السفر تحاول فتحها، عصلجت السوستة معه، تركها ونزل إلى الشارع بسرعة مقوضًا قواعد الإجراءات الاحترازية الخاصة بالبلاد، والتى أُبلغ بها قبل السفر.. لا يزال الظلام يخيم بقتامة على الشارع الخالى من دبيب كل أنواع الحياة.

ركض بسرعة تطارده خيالات قديمة، ليست فحسب صورة الأم المتوحشة التى قذفت أباه حالًا بفازة خزفية تزين طاولة الصالون، ولا هذا الأب نحيل الجسد الذى يقف مهلوعًا قبالتها يمسح دماء وجهه الذى انثال بغزارة بكم البيجامة المقلم، بل كانت هناك صور أخرى لشخوص غائمة تطالبه بسرعة الركض ليحصل على المركز الأول والتفوق، وأفكار انتعشت ودارت ماكينتها انتفخت بها رأسه، تصارعت مع بعضها على احتلال مساحة من الفضاء الذى ضاق بها تمامًا، لم يعد لها سبيل سوى الخروج إلى العالم غير واضحة، غير مترابطة وغير محددة، يكسوها غموض كبير، لا يمكن أن يفك شفرتها سوى شيخ شهير اصطحبته أمه إليه ذات يوم فى أعقاب غضبة شديدة من دون سابق إنذار، طالت الغضبة الجميع خاصة أمه، تسببت فى انهياره، وتحطيم كل شىء كان يقابله.. الشفرة ظلت عصية على الحل حتى عندما اقتادوه ذات مساء صعب فى أعقاب انهيار ثانٍ وتهيج ضد نفسه هذه المرة، حيث كاد يغرس سكين المطبخ داخل أحشائه لولا تدخل قوى من بعض الأقارب تصادف وجودهم آنذاك فى المنزل.. وجدت الطبيبة الشابه نفسها فى مواجهة شاب صغير على مشارف التخرج فى جامعته، يهذى بمفردات غريبة لكن يملك من التاريخ الشخصى ما يعكس تكامل شخصيته وتفوقه الدراسى معظم الوقت، قررت بشجاعة الحفاظ على تلك المكتسبات ودعمه بدواء يساعد فى ضبط إيقاع وتنظيم أفكاره.. سرعة الركض فى الشوارع التى احتواها الظلام والفضاء المتمدد والوحشة تزامنت فى إيقاعها مع سرعة الأفكار المتصارعة داخل رأسة، والتى تلهث هى الأخرى ولن تهدأ حتى يحقق هدفه ومبتغاه الذى يركض من أجله.. دقات قلبه بدأت فى الشكوى، أنفاسه لم تعد تقوى على الصمود ومتابعة الركض، سقط على الأرض فى أحد الشوارع الجانبية، لم تعد هناك أنفاس تخرج، ولا قلب ينبض، ولا أوراق هوية يمكن الاستدلال بها عليه فى بلاد الضباب.

يوليو ٢٠١٢