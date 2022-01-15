فى لمحٍ من بصرٍ أذاع الأطفالُ الخبر، تجاوزوا معوقات الوقت البكر، وخلود والديهم للنوم، انتشرت البشرى كما نارٌ تحملها ريحٌ عاتيةٌ فى هشيم، وكانت الآذانُ فى التو واللحظة قد فرغت من طقطقتها مفاتح طبلتها لنداء طائر الحنين فجرًا، محلقًا فى فضاء فوق مرقدهم البرىء، يروحُ ويجىءُ، يروحُ ويجِىءُ، معلنًا عليهم ولهم:

"حنُّكُمْ جتْ، حنُّكُمْ جتْ، حنُّكُمْ جتْ".

.. ومن ذا الذى يستطيعُ أن يُنكر على أطفال بريئةٍ أن يكشف الحُجُب لها، ومن ذا الذى يستطيعُ أن يُنكر عليهم سماعهم نداء طائرٍ يُرسلُ إليهم، يُحلقُ فوق مرقدهم، يخاطبهم بلغتهم، يُبشرهم بخبر مجىء حنّهم الحنون الغائبة، ثم بعد: من ذا الذى يستطيعُ أن يستنكر على طائر تحدثه لغتهم وتفهمه لها، لفظة صريحة تخرقُ آذانهم ثلاثًا:

"حنُّكُمْ جتْ، حنُّكُمْ جتْ، حنُّكُمْ جتْ".

طار النومُ من الأعين، صحصحت، برقت، طربت الآذانُ لوحى البشرى المنتظرة، تراقصت القلوبُ حانيةً، تصفقُ لها الأيادى، فاستيقظ الوالدان على صخب الفرح، رقصٌ، وهرجٌ، ومرجٌ، ومناداةٌ:

"حنِّنا جتْ، حنِّنا جتْ، حنِّنا جتْ".

.. والوالدان لم يستنكرا على أبنائهم فعلتهم، ولم يستنكرا فى ذات الوقت عليهم حسن ظنهم بوحى ساقه لهم طائرهم المحبب، وعن سابق تجربة مع الأبناء وثق الوالدان وتثبتا فى أنّ حنّهُم لا محالة بإذن الله هى حاضرة، زيارة اعتادت عليها من حين إلى حين، ينبئ عن موعدها للأسرة مسبقًا طائرهم.

ورغم ضبابية الأجواء داخل الدار بحجراتها فإنّ النور من أين أتى فلا تسل؟ بدا الكلُّ فرحًا مهللًا، نورٌ على وجه الأب، ينعكسُ عنه نورٌ يغطى سحنة الزوجة، ولا تفتشُ عن أحوال الأطفال، فالعجز شعارٌ يُرفعُ بلا تحرج.

.. ويخرجُ الأبُ خفيفًا نشطًا إلى الجامع، يعمل كما يفعلُ الناس، ويتوضأ، ويصلى، ثم يعود وقد ملأت الزوجةُ أرجاء الدار حركة دءوبة، تُفطِّرهُ، وينصرفُ إلى عمله متعلقًا قلبه بقدوم أمّه الحنون.

.. وتذهبُ الزوجةُ بدرى بدرى، تملأ الزير، تغسل المواعين، تكنس دهليز الدار، الحجرات، تنفضُ الحصير، تفرشُ منها ما يناسب موضع الضيف، ترفع مهمات مركونة هنا أو هناك، من شأنها كانت تُنغِّصُ على الأجواء رونقها، ثم تذهبُ إلى الأبناء فتحمّيهم، تدعكُ أجسادهم بليفة وصابون، واحدًا تلو الآخر فى طشت يتسع، تُلبسهم، تُسرحُ لهم شعر رءوسهم، وستتفرغ بعد لإعداد الغداء، على عجل ستنجزه تحسبًا لإقدام حنِّ الأولاد "أم والدهم" قبل الظهيرة، قادمةً من بلد بعيد، حيث تقيم وأبوه، يُرسلها الجد اطمئنانًا على أحفاده هؤلاء وابنه، زيارة تقوم بها من حين إلى حين لأيام، زيارة تطفئُ بها ظمأ الوحشة، زيارة يغلفها الحنين والوصل والرحمة، زيارة أوحى بها الطائرُ لأحفاد قلوبهم شغفةً، يتلهفون لحضن دافئ، قد توحشوه من وقت مضى.

انطلق الأبناء، لا يلزمهم أكل ولا شرب، يهرولون على الريق مع الإشراق، نور يمشى على الأرض، يصلون الكوبرى العموم، حيث موضع موقف العربة الكارو، رحلة واحدة تقوم بها يوميًا من القرية وإلى المدينة، تعودُ منها بركابها عند الظهيرة، تبقى ليومها الثانى رابضةً فى حضنه، تعاود الكرة من غد، نفرٌ يركبها قضاءً لحاجات تلِحُّ.

.. وإلى سور الكوبرى يرتكنون، رغم أنّ الوقت لم يحن بعد، وأنّ سعةً منه أمامهم لعودة العربة، ليس أقل من دخول وقت الظهيرة، إلا أنّك إن نظرتهم، تراهم وعيونهم زائغة هنا وهناك، يتعجلون تمام حمولة العربة لتتحرك.

.. ووفق الموعد الموحى به تجىء حنُّهُم، أيامًا معدودات تُقضى فرحًا مرحًا، ليالى ملاح، ثم تعود أدراجها من حيث جاءت، تتركُ وراءها انتظارًا لعودة، يكونُ ما أبغضه، ما أثقله طلةً وظلًا، يُعتِّمُ أيامًا بلياليها، تتدحرجُ بحفدةٍ متشوقة، تمامًا كما تتدحرجُ سلحفاةٌ عليلة عمق كثبان من الرمال، بل أشد، انتظارًا لبشرى طائرهم تحلق فوق مرقدهم من جديد.