بورصة تونس: المؤسسات المالية الدولية لا تستطيع منح الثقة للبلاد

أكد مدير عام بورصة تونس بلال سحنون، أن المؤسسات المالية الدولية لا تستطيع منح الثقة لتونس، دون إشارة خضراء من صندوق النقد الدولي، مشددًا على أن نجاح التفاوض مع صندوق النقد مسئولية الجميع.

وقال سحنون، في تصريح السبت، إن الحلقة الأصعب التي يجب تجاوزها من أجل إنجاح قانون المالية لسنة 2022 هي نجاح المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، بهدف خروج تونس للسوق المالية الدولية لتعبئة الأموال اللازمة، مؤكدًا أنه لا يجب تعويض تمويل الميزانية على حساب الاستثمار الحقيقي الذي يخلق الثروة ومواطن الشغل.