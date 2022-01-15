المغرب: 16 ألف شخص تلقوا الجرعة الثالثة المعززة من لقاح كورونا

أعلنت وزارة الصحة المغربية أن 15 ألفا و865 شخصًا تلقوا الجرعة الثالثة المعززة من اللقاح ضد فيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية.

وأفاد بيان للوزارة، السبت، بأن إجمالي من تلقوا الجرعة الثالثة بلغ 3 ملايين و780 ألفًا و387 شخصًا.

أوضح البيان أن 1279 شخصًا تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي المغاربة الذين تلقوا الجرعة الأولى حتى اليوم 24 مليونا و612 ألفًا و592 شخصًا، فيما تلقى الجرعة الثانية 1564 شخصا، ليصل إجمالي من تلقوا الجرعة الثانية 23 مليون و8 آلاف و141 شخصًا.