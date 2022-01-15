السبت 15 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ميقاتى: سأدعو الحكومة للانعقاد فور تسلم مشروع قانون الموازنة

ميقاتي
ميقاتي

أعلن رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، عن أنه سيدعو مجلس الوزراء للانعقاد فور تسلم مشروع قانون الموازنة من وزارة المالية.

جاء ذلك في بيان مساء السبت، رحب فيه بقرار حركة أمل وحزب الله بشأن العودة إلى المشاركة في جلسات مجلس الوزراء، مؤكدًا أن هذا القرار يتماشى مع الدعوات المتكررة التي أطلقها لمشاركة الجميع في تحمل المسئولية الوطنية خصوصًا في هذا الظرف الدقيق الذي يمر به لبنان وبما يحفظ الميثاقية الوطنية التي يشدد عليها دولته.

وثمّن ميقاتي، الجهود التي بذلها- ويبذلها- جميع الوزراء لتنفيذ ما ورد في البيان الوزاري ووضع خطة التعافي التي ستنطلق عملية التفاوض مع صندوق النقد الدولي بشأنها، مضيفًا أنه أجرى اتصالًا برئيس الجمهورية ميشال عون وتشاور معه في الوضع.

كانت حركة أمل وحزب الله اللبنانيان قد أعلنا الموافقة على حضور جلسات مجلس الوزراء المخصصة لإقرار الموازنة العامة للدولة ومناقشة خطة التعافي الاقتصادي وكل ما يرتبط بتحسين الوضع المعيشي والحياتي للبنانيين، وذلك في بيان مشترك لهما مساء اليوم بعد أكثر من 3 أشهر من تعطيل جلسات مجلس الوزراء بسبب إصرار الحركة والحزب على عدم مشاركة وزرائهما في اجتماعات الحكومة قبل تعديل مسار التحقيقات في انفجار ميناء بيروت البحري.

رئيس التحرير

وائل لطفي

١٩٩٠-٢٠٢١

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