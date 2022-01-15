للحظات لم يعلم عددها، وكأن غيمة انقشعت رويدًا عن عقله، بدأ يحيى يستعيد وعيه ببطء، ويرتب أفكاره، ولكن لم يكن فى صالحه الوقت أبدًا، وهو جالس أمام مقود سيارته، وها هو التاريخ يعيد نفسه بحذافيره، ويفتح أمامه باب الهروب مرة ثانية، ولكن تلك المرة للأبد.. اتصل بسكرتيرته، وأمرها بأن تحجز أول طائرة خارج البلاد، ولو وصل الأمر لأن يحجز طائرة خاصة به.. وأدار سيارته وكيفما كان الطريق سار يحيى نصار ولم يصدق أنه وصل أخيرًا إلى القصر.

لم يرفع يحيى يديه من على "كلاكس" السيارة حتى فتح باب القصر، واندفع بالسيارة للداخل مثيرًا عاصفة ترابية خلفه.. ترجل من السيارة وصعد السلاملك يكاد يجرى عليه، واندفع صاعدًا إلى غرفته، والخدم حوله يتساءلون عما أصابه وهو يلهث وأوجاع صدره تتزايد، ولكنه تجاهل الأمر.

دخل غرفته وفتح خزانته الخاصة، وأخذ جواز السفر وبعض الأموال السائلة من الدولارات وأوراق حساباته فى البنوك الأجنبية، وتناول حقيبة صغيرة ووضع فيها الأوراق وأغلقها.

وغير ملابسه كاملة، وهو ينظر إلى ساعته التى ركبها الجنون، وتكاد العقارب تسير بسرعة الضعف، وأخذ هاتفه والحقيبة ونزل فى اتجاه المطار.

وصل يحيى نصار إلى مطار لندن أخيرًا، ولم يفارقه صداع الرأس الذى كاد يفجر رأسه، ولم تفارقه آلام الصدر، وأول ما خرج من المطار اتصل بسامية التى نسيها وسط غمرة الأحداث الأخيرة ليطلب منها المجىء إليه..

رن الهاتف.. واستمر الرن حتى انقطع الخط، حاول مرة أخرى.. لترد الخادمة والدموع تملأ صوتها: آلو يا يحيى باشا.

يحيى بانفعال: فى إيه؟؟ وفين ستك سامية؟

الخادمة: تعيش إنت يا باشا...

سقط الهاف من يد يحيى، وكان هذا الخبر الذى أدى به إلى الشلل النصفى، فبعد سقوطه بالمطار تم نقله إلى أقرب مستشفى مغشيًا عليه لمدة أسبوع، وأفاق أخيرًا ليجد يحيى نفسه مصابًا بشلل نصفى إثر جلطة فى جانبه الأيمن مع انقطاع الكلام وملازمته للكرسى البقية الباقية من عمره، ولم يصعب عليه تخيل ما حدث لسامية وقتها، فبالتأكيد وجدت الهاتف الذى أعطاه له نصحى السياط وشاهدت عليه الفيديوهات الخاصة بنورا فى ملابسه التى غيرها ولم تتحمل هى الأخرى الصدمة فماتت..

وجلس يحيى فى مستشفاه مجبرًا على الهروب إلى الموت...

فى ميدان التحرير تلاقيا طارق ونورا..

الدم طهرهما وغسل الماضى ليعطى فرصة للمستقبل، وكما كانت الثورة عبئًا على البعض كانت فرصة لطارق ونورا أن يتخلصا من ماضيهما، واختفت الأدلة بسبب الفوضى الأمنية وقتها، أو لم يكن أحد يبحث للنجاة إلا عن نفسه، وها هى الدنيا تتغير وثورة تولد بأيدى الناس أخيرًا، وتذهب فى طريق جديد تحوطه هتافات الناس والبشر فى طابور طويل طالبًا التغيير، وهدير من الناس يهتف بالحرية والتغيير والعدل، أمسك طارق بيد نورا يتجول من مكان لآخر وسط البلد ليشاهد الناس فى تكاتفهم وتماسكهم لأول مرة فى حياته، وشعر بالتغيير يملأ صدره بهواء مثلج أنعش صدره وأفكاره، وطالت الثورة داخله ليتغير، ودمعت عيناه، ونظر لنورا فى تلك اللحظة ليجدها متأثرة والدموع تملأ عينيها، وضم يدها ليده وسارا وسط الناس يهتفان مثلهم وتسبقهما أحلامهما تطير فى كل الميادين.

الغرزة الأخيرة.. وأخيرًا انتهى القميص الذى فصلته أسمهان من لياليها فى انتظار عودة طارق.. الذى اختفى من يوم مقتل عبدالودود ولم تدل هى بأى أقوال فى محاضر الشرطة ولم يثبت عليها شىء.

ضمت القميص إلى صدرها، ورأت أن مقاسه يناسب طارق تمامًا وهو مرتديه، وأنزلت قدميها وتمشت إلى حجرة طارق التى لم تدخلها منذ أن رحل، ووضعت القميص على المشجب، وربتت عليه كأنها توصيه بالصبر والانتظار.

وذهبت إلى حجرتها تستند على عكازها الذى تقوس من حملها وحمل هموم عمرها فوق كتفيها، وافترشت السرير، وكانت ليلة مختلفة، لأنها شعرت بأنها أدت ما عليها، وانسلت دمعة فارة من عينيها لترافقها على وسادتها، وراحت فى نوم عميق تمنت ألا تفيق منه أبدًا.