السبت 15 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

أحمد فتحي ومحمد سلام يتصدران البوستر الرسمي لفيلم «حامل اللقب»

فيلم حامل اللقب
فيلم حامل اللقب

طرحت الجهة المنتجة لفيلم «حامل اللقب» البوستر الرسمي والأخير للعمل الذي يخوض بطولته الفنان هشام ماجد ودينا الشربيني وأحمد فتحي ومحمد سلام.

وتصدر كلا من أحمد فتحي ومحمد سلام البوستر الرسمي للعمل، برفقة دينا الشربيني وهشام ماجد، وسيطرت على فكرة البوستر حالة من الكوميديا، حيث ظهر الفنان هشام ماجد يرتدي نفس ملابس الولادة التي ترتديها دينا الشربيني.

 

 

وانتهى صنَّاع فيلم "حامل اللقب" الفترة الماضية من تصوير جميع مشاهد العمل والذي استمر لأكثر من ثلاثة أشهر تقريبًا، ويعتبر هذا العمل أول فيلم يظهر فيه هشام ماجد بدون شيكو.

 

وتظهر النجمة دينا الشربيني، خلال أحداث فيلم "حامل اللقب" والذي تدور قصته في إطار اجتماعي كوميدي مشوق بشخصية دكتورة وهي زوجة الفنان هشام ماجد، والذي يجسد شخصية لاعب كرة قدم، وتتوالى الأحداث بينهما ويتعرضان للكثير من المواقف الكوميدية بينهما.

من جهة أخرى، يواصل هشام ماجد تصوير مشاهده ضمن مسلسل “اللعبة” الجزء الثالث والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

وكان بطلا العمل شيكو وهشام ماجد قد عرض لهما خلال الفترة الماضية البرنامج الكوميدى «اللعبة بجد وجد» على إحدى المنصات الإلكترونية، والذي تصدر التريند وحققت حلقاته نسبة مشاهدة مرتفعة.

وانضم للجزء الثالث من مسلسل "اللعبة" عدد من النجوم، منهم محمود حافظ، كما انتهى دور النجمة رانيا يوسف بانتهاء الجزء الثاني من المسلسل ولن تظهر خلال أحداث الجزء الثالث.

مسلسل "اللعبة 3" من بطولة كلٍ من: شيكو، هشام ماجد، محمد ثروت، أحمد فتحي، مي كساب، ميرنا جميل، بيومي فؤاد، سامي مغاوري، عارفة عبدالرسول، والمسلسل من تأليف فادي أبوالسعود وأحمد سعد والي، وإخراج معتز التوني، وإنتاج ليليان شوقي.

وتدور أحداث "اللعبة 3" في إطار كوميدي، حيث يظهر هشام ماجد وشيكو بشخصياتهما الحقيقية في البداية، وهما يرفضان تقديم جزء جديد من مسلسل "اللعبة"، ولكنهما يوافقان بعد رفع أجرهما، لكنهما يكتشفان أنها خدعة ولعبة  فيقرران العودة والانتقام. 

 

حامل اللقب أحمد فتحى محمد سلام اللقب بوستر فيلم حامل اللقب

رئيس التحرير

وائل لطفي

١٩٩٠-٢٠٢١

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