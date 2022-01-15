إحالة طعن «العتال» على عدم قبول دعوى وقف عمومية الزمالك لعام 2019 للقضاء الإدارى

أحالت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، اليوم السبت، الطعن المقام من هاني العتال، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، على عدم قبول الدعوى التي يطالب فيها ببطلان انعقاد الجمعية العمومية المنعقدة عام 2019، إلى محكمة القضاء الإداري لنظرها بهيئة مغايرة.

واختصم الطعن الذي حمل رقم 111136 لسنة 65 قضائية عليا، وزير الرياضة بصفته.

وكانت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، قضت في سبتمبر 2019، بعدم قبول الدعوى المقامة من هاني العتال، نائب رئيس نادي الزمالك- المسقطة عضويته- لوقف تنفيذ وإلغاء قرار مجلس إدارة نادي الزمالك بالدعوة لعقد جمعية عمومية أيام 5 و6 و7 لعام 2019 لإجراء انتخابات تكميلية لمجلس الإدارة، لرفع الدعوى من غير ذي صفة.

وأوضحت المحكمة، أن مجلس إدارة نادي الزمالك بجلسته المنعقدة تحت رقم 43 قرر الموافقة على تشكيل لجنة شئون العضويات، وقرر المجلس تكليف اللجنة بمراجعة عضويات النادي شهريا لبيان مدى مطابقتها للائحة والقانون وقرارات مجلس الإدارة، وبتاريخ 15 أكتوبر 2017 اجتمعت لجنة شئون ومراجعة وفحص العضويات بجلستها رقم 1 حيث اطلعت على مذكرة مدير إدارة الاشتراكات بالنادي بشأن فحص ومراجعة ملف العضويات المختلفة وتبين لها عدم صحة المستندات المقدمة في بعض العضويات وعددها 8 من بينها عضوية مجدي العتال عضوية رقم 10525، وعضوية نجله هاني العتال المدعي.

وانتهت المحكمة إلى أنه لما كان الثابت من الأوراق أن المدعي قد صدر بشأنه قرار مجلس إدارة نادي الزمالك بإلغاء عضويته، ومازال هذا القرار قائما ومنتجا لآثاره، ومن ثم فلا يتوافر بشأنه والحال كذلك وصف عضو الجمعية العمومية بنادي الزمالك، والذي يخول له الطعن على قرار مجلس إدارة النادي بدعوة الجمعية العمومية للانعقاد.