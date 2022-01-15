السبت 15 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

اليونان تتلقى شحنة من دواء مولنوبيرافير لعلاج كورونا

علاج كورونا
علاج كورونا

أعلنت نائب وزير الصحة اليوناني مينا جاجا، اليوم السبت، أن اليونان تلقت 5700 علاج من دواء مولنوبيرافير الخاص بعلاج كورونا، بينما هناك 25 ألف جرعة علاج أخرى في الطريق.
ونقلت صحيفة كاثميريني اليونانية عن جاجا قولها إن الجرعات القادمة تنتظر موافقة وكالة الأدوية الأوروبية "EMA" والمتوقعة الشهر المقبل.
وأضافت: "في هذه المرحلة من الجائحة، يكون متغير فيروس كورونا (أوميكرون) هو السائد، ووفقًا للبيانات العلمية الدولية فإنه ليس حساسًا للعلاج بالأجسام المضادة وحيدة النسيلة، والتي تم إعطاؤها للمرضى المصابين بمتغير دلتا، ولذلك، يتجه المجتمع العلمي الدولي إلى العلاجات الفموية".
وتم ترخيص هذا العلاج بالفعل للاستخدام في حالات الطوارئ من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية "FDA" فيما يمكن تقديم هذا العلاج في اليونان بموافقة خطية من المريض.
وساهم عقار مولنوبيرافير في ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا بنسبة 50% لمرضى الذين تكون إصابتهم متوسطة وخفيفة، بحسب بيان لشركة ميرك صادر منذ فترة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

١٩٩٠-٢٠٢١

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