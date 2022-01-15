«الصحة»: «أوميكرون» يشكل 30% من إصابات «كورونا» الآن

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى، القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، إن مصر تشهد زيادة فى أعداد المصابين بمتحور فيروس كورونا «أوميكرون» بنسبة ٣٠٪ من بين الحالات المصابة بـ«كوفيد- ١٩»، لافتًا إلى أن المتحور ينتشر بسرعة من ٤ إلى ٥ أضعاف انتشار السلالات الأخرى فى جميع دول العالم.

وأشار الوزير إلى أنه من المتوقع زيادة الحالات المصابة بـ«أوميكرون» خلال الفترة المقبلة، معتبرًا ذلك أمرًا طبيعيًا، مضيفًا أن المتحور أقل حدة من المتحورات السابقة وأقل فى الاحتياج إلى دخول المستشفيات، لكنه الأكثر انتشارًا.

وذكر أن هناك تشابهًا بين أعراض المتحور والإنفلونزا الموسمية، لافتًا إلى أن الوزارة لم تقم بتغيير بروتوكول علاج الفيروس بعد ظهور المتحور الجديد.

من جانبه، قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة والسكان، إنه كلما زادت معدلات التطعيم قلت معدلات دخول المستشفيات. وأشار إلى أن متحور «أوميكرون» ينتشر بسرعة كبيرة جدًا على مستوى دول العالم، لافتًا إلى أن الأشخاص المطعمين يستطيعون التغلب على العدوى بشكل كبير.

ووجهت وزارة الصحة والسكان عدة نصائح حول كيفية التعامل حال الشعور بأعراض نزلات البرد أو اشتباه الإصابة بفيروس كورونا المستجد، لتجنب المضاعفات القوية الناتجة عن الإصابة بعدوى «كوفيد- ١٩»، فى إطار حرصها على الصحة العامة للمواطنين.

وأكدت الوزارة أهمية وضرورة تلقى اللقاحات المضادة للفيروس، كونها حائط الصد الأول لحماية المجتمع من الآثار السلبية الناتجة عن تفشى الوباء، ولأهميتها فى تقليل الأعراض الشديدة الناتجة عن الإصابة، وتقليل نسب الاحتياج إلى دخول المستشفيات، واحتمالات الحاجة إلى دخول الرعايات المركزة وأجهزة التنفس الاصطناعى.

وطالبت بالتعامل مع أعراض نزلات البرد على أنها اشتباه عدوى كورونا، بحيث يعزل المريض نفسه عن باقى أفراد أسرته، مع عدم تبادل الأدوات الشخصية، واستخدام ملعقة وكوب وطبق خاص وغسلها جيدًا بالماء والصابون بعد الاستخدام، ونفس الحال بالنسبة لأدوات العناية الشخصية، إلى جانب استخدام حمام خاص إن أمكن، منبهة إلى أنه حال صعوبة تحقيق ذلك، ينبغى تطهير دورة المياه جيدًا بالماء والصابون والكلور، بعد استخدامها.

وأشارت وزارة الصحة إلى أن الخط الساخن ١٠٥ يجيب عن جميع الاستفسارات حول طرق الوقاية من الإصابة بالفيروس وكيفية تقوية القدرة المناعية للجسم، والإجراءات التى يجب اتخاذها عند الشعور بأعراض الإصابة، وإرشادات العزل فى المنزل، والأعراض التى توجب على المريض التوجه للمستشفى.

ونصحت بالتوجه إلى أقرب مستشفى حال الشعور بأى مشاكل تنفسية، لصرف البروتوكول العلاجى المناسب لكل حالة مرضية، مؤكدة توافر أقسام عزل مرضى الفيروس فى جميع المستشفيات، خاصة فى ٢٣ مستشفى تابعًا لوزارة الصحة والسكان، و٢١ مستشفى جامعيًا مخصصًا بالكامل لعزل وعلاج المصابين، مشيرة إلى توافر جميع أدوية بروتوكول العلاج والذى يتم تحديثه بشكل مستمر بناء على دراسات علمية وأبحاث حديثة لتحقيق أعلى معدلات الشفاء.