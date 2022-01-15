قيادات حزبية: توصيات منتدى الشباب تعكس الاهتمام بالتنمية

أشادت قيادات حزبية وعمالية بالتوصيات الصادرة عن النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، مشيرين إلى أنها تصب فى صالح شباب مصر والعالم، بما يمكنهم من توظيف قدراتهم لخدمة بلادهم، والمشاركة فى اتخاذ القرار.

وأشادوا بدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى لكل شباب المنطقة إلى الالتحاق بالأكاديمية الوطنية للتدريب والتأهيل، بما يسهم فى خلق قنوات اتصال بين الشباب المصرى وأشقائه العرب، ويحقق آثارًا إيجابية فى تبادل الآراء حول كل التحديات المشتركة، بجانب إعطاء الأمل لمستقبل أفضل لشباب مصر ودول المنطقة أجمع.

وقال عادل عبدالفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب رئيس النقابة العامة للضرائب والمالية والجمارك، إن منتدى شباب العالم عكس اهتمام القيادة السياسية بالشباب، والاستعانة بهم فى حل القضايا والأزمات، والحرص على خلق جيل قادر على مواجهة المستقبل بكل ما يحمله من تطور.

وأضاف «عبدالفضيل»: «المنتدى أصبح المنصة الحوارية الأهم لشباب مصر والعالم للتعبير عن آرائهم وأفكارهم بكل شفافية»، مثمنًا إعلان الرئيس السيسى ٢٠٢٢ عامًا للمجتمع المدنى، الذى يتماشى مع «الجمهورية الجديدة»، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويؤكد أن مساحة الحريات التى تتمتع بها مصر تتسع.

ورأى أن تنظيم المنتدى بهذا الشكل يثبت مدى الاحترافية والتنظيم والحوار الصريح وغير المسبوق بين القيادة والشباب من كل أنحاء العالم، ما أسهم فى انتهاء الحدث بنجاح كبير، ووجود اعتراف دولى بنتائجه وتوصياته.

وأشاد النائب خالد عيش، عضو مجلس الشيوخ نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، بنتائج المنتدى ورسائل الرئيس السيسى المباشرة والجريئة، خاصة المتعلقة باستراتيجية مصر لحقوق الإنسان، وملامح «الجمهورية الجديدة» التى تتركز على دعم الشباب ومشاركتهم فى صناعة القرار، وكذلك توفير حياة كريمة لكل أفراد الشعب.

وقال «عيش» إن تركيز الرئيس على ترسيخ مبادئ وقيمة العمل فى المنتدى يعكس حرصه على توصيل رسالة توعية للشباب، وتأكيد أنهم قوة عمل ضاربة فى المجتمع، داعيًا الشباب إلى الاستفادة من الفرص المتاحة فى سوق العمل وما تتخذه الدولة من إجراءات بهدف زيادة حجم الاستثمارات وخلق فرص عمل أفضل ولائقة.

واختتم مشيدًا بتنظيم المنتدى الذى كان أكثر من رائع ويليق بدولة كبيرة بحجم مصر، وكذلك بالتوصيات التاريخية التى صدرت عنه وكانت محل اهتمام دولى، وجاءت بعد جلسات حوار ومناقشات تناولت عدة قضايا مهمة كانت محل اهتمام العالم.

وقال إسلام الغزولى، مستشار رئيس حزب «المصريين الأحرار» عضو المكتب السياسى للحزب، إن القرارات التى أعلنها الرئيس السيسى فى ختام المنتدى تؤكد أن الشباب والتنمية والإعمار دائمًا على رأس الأولويات التى تهتم بها الدولة.

وأوضح أن القضايا التى نوقشت خلال المنتدى شملت جهود الرعاية الصحية بعهد جائحة «كورونا»، والإعمار والتنمية والتجارب التنموية لمواجهة الفقر، ومحاكاة مجلس حقوق الإنسان، علاوة على تخريج دفعات جديدة من الأكاديمية الوطنية للشباب.

وأضاف أن توصيات المنتدى، خاصة ما يتعلق باعتبار ٢٠٢٢ عامًا للمجتمع المدنى، تضع مؤسسات المجتمع المدنى أمام مسئوليتها الوطنية تجاه الدولة، خاصة مع إعلان الرئيس تدشين حوار تفاعلى بين الدولة والشباب والمجتمع المدنى، فضلًا عن إعلاء الدور الإقليمى والريادى لمصر من خلال الإعلان عن إعداد برامج تدريبية متخصصة فى ريادة الأعمال والتكنولوجيا من الأكاديمية الوطنية للشباب العربى والإفريقى.

ورأى أن التوصيات تترجم اهتمام مصر بالتغيرات المناخية، وتشرك شبابها وشباب العالم فى التحضير لقمة المناخ، كما تدعم جهود وابتكارات الشباب من خلال تفعيل مبادرة إدارة المنتدى لإنشاء حاضنة لرواد الأعمال والمشروعات الصغيرة، بالتنسيق مع الحكومة ومشاركة القطاع الخاص وشركاء التنمية.

وأشاد الغزولى، كذلك، بتكليف رئاسة الوزراء بإعداد تصور شامل مع شركاء التنمية لتحقيق امتداد إقليمى لمبادرات التنمية المصرية، بجانب التنسيق مع مؤسسات الدولة لإعداد تصور شامل يعبّر عن رؤية مصر لإعادة إعمار مناطق الصراع إقليميًا، متابعًا: «هذه التحركات تؤكد الإيمان الحقيقى لمصر بالتنمية والسلام ونبذ كل الصراعات وأشكالها بالمنطقة والعالم».

وشدد المهندس حازم الجندى، عضو مجلس الشيوخ مساعد رئيس حزب «الوفد» للتخطيط الاستراتيجى، على أهمية ما جاء فى تصريحات الرئيس بشأن جميع الملفات والقضايا التى ناقشها المنتدى، ورؤيته القضايا المتشابكة فى الشرق الأوسط، بالإضافة إلى كل قضايا واهتمامات الشأن المحلى المصرى.

وقال «الجندى» إن كل ما طرحه الرئيس يعبّر عن الرأى العام المصرى، وكان محط اهتمام ومتابعة الرأى العام العالمى، وهو ما كان واضحًا فى متابعة المؤسسات الدولية المعنية وكل وسائل الإعلام العالمى لفعاليات المنتدى، فى دليل قوى على نجاح الحدث.