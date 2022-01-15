صلاح ومصطفى محمد يقودان هجوم مصر أمام غينيا بيساو في أمم إفريقيا

أعلن البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر، عن التشكيل الذي سيخوض مباراة غينيا بيساو مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الرابعة لبطولة كأس الأمم الإفريقية.

ويسعى منتخب مصر لتحقيق الفوز بعد الخسارة في الجولة الأولى أمام نيجيريا بهدف دون رد.

أما فريق غينيا بيساو فقد تعادل سلبيًا مع السودان في الجولة الأولى.

وجاء تشكيل المنتخب كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أيمن أشرف – محمود حمدي "الونش" - أحمد حجازي – عمر كمال عبدالواحد

خط الوسط: عمرو السولية - محمد النني – عبدالله السعيد

خط الهجوم: محمد صلاح - عمر مرموش - مصطفى محمد

