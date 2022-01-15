السبت 15 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع عامل انهالت عليه الرمال أثناء حفر بئر صرف صحى بالشرقية

جثة
جثة

لقي عامل مصرعه بنطاق الصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية، إثر سقوطه داخل حفرة بيّارة.

تلقى اللواء محمد والي مساعد الوزير مدير أمن الشرقية، إخطارًا من شرطة النجدة، إذ تبلغ لها من مواطن يقيم بنطاق الصالحية الجديدة، يفيد مصرع شخص أثناء حفرة بيارة وانهالت عليه بمحتواها من الردم أثناء الحفر، فيما حاول الأهالي إخراجه دون جدوى.

وبعد انتقال الأجهزة الأمنية لمحل الواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتم الدفع بقوات الإنقاذ البرى التابعة لإدارة الحماية المدنية بإشراف العميد محمد العادلي مدير الإدارة لاستخراج الجثة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

رئيس التحرير

وائل لطفي

١٩٩٠-٢٠٢١

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