السبت 15 يناير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التصريح بدفن جثة غريق الرياح البحري في منشأة القناطر

جثة
جثة

صرحت النيابة العامة بمنشأة القناطر، بدفن جثة شخص عثر عليه داخل الرياح البحري، بمركز منشأة القناطر شمال قطاع أكتوبر، عقب التعرف على الجثة.

تلقى اللواء مدحت فارس مدير مباحث الجيزة إخطارًا من العميد عمرو البرعي رئيس قطاع أكتوبر بورود إشارة للمقدم إكرامي البطران، رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر، من إدارة شرطة النجدة بانتشال جثة غريق مجهول الهوية بدائرة المركز.

في وقت لاحق، حضر عامل أفاد بأن الغريق هو شقيقه مجدي محمد 48 سنة، يعاني من مرض نفسي يعالج منه، موضحًا أن شقيقه خرج من المنزل قبل صلاة الجمعة، ولم يعد، مشيرًا إلى أنه تفاجأ بصورته متداولة عبر فيسبوك. 

بسؤال زوجة المتوفي، أكدت أمام العقيد علي عبدالكريم مفتش مباحث شمال أكتوبر، نفس رواية شقيق زوجها، ولم تتهم أحدًا أو تشتبه في وفاته جنائيًا.

توجه شقيق المتوفى إلى مستشفى مبارك لإنهاء إجراءات الدفن بعد تصريح النيابة العامة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

١٩٩٠-٢٠٢١

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