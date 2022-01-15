الآلاف يحتجون على خطط الحكومة النمساوية لفرض تطعيم كورونا

خرج آلاف الأشخاص إلى شوارع العاصمة النمساوية فيينا، اليوم السبت؛ للاحتجاج على خطط الحكومة لجعل التطعيم ضد فيروس كورونا إلزاميًا للجميع اعتبارًا من الشهر المقبل.

وذكرت صحيفة "ذا كورير" النمساوية، أنه وفقًا لشرطة فيينا تجمع حوالي 1000 شخص منهم يرتدي ملابس شرطة مزيفة ويحملون لافتات، مطالبة بإلغاء خطط الحكومة فيما تم اعتقال شخص منهم لانتهاك قوانين كورونا.

ومن جانبها، ذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية أن الحشود هتفوا مطالبين برحيل الحكومة في إحدى المسيرات بوسط فيينا، فيما أصبح يعتبر حدثًا روتينيًا كل يوم سبت.

ومن المقرر أن يصوت البرلمان هذا الأسبوع على مسألة فرض التطعيم الإلزامي التي أحدثت حالة من الاستقطاب في البلاد وسط ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا.

وأعلنت الحكومة النمساوية في نوفمبر الماضي فرض إغلاق وطني رابع، وقالت إنها ستجعل التطعيمات إلزامية لجميع النمساويين، لتكون أول دولة في الاتحاد الأوروبي تفعل ذلك.

وسجلت السلطات الصحية في النمسا أكثر من 1.4 مليون إصابة وحوالي 14 ألف حالة وفاة بسبب الفيروس المسبب لكوفيد-19 منذ بداية الجائحة.