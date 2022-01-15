السبت 15 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

فعاليات دورى مستشارى قضايا الدولة تتواصل لليوم الثانى بنادى الصيد (صور)

فعاليات دوري مستشاري
فعاليات دوري مستشاري قضايا الدولة

تواصلت فعاليات دوري مستشاري هيئة قضايا الدولة اليوم السبت لليوم الثانى على التوالي، بمشاركة 15 فريقًا من كافة الهيئات والجهات القضائية على مستوى الجمهورية.

فعاليات دوري مستشاري قضايا الدولة 

وشهد افتتاح البطولة بمقر نادى الصيد فى الدقى أمس الجمعة، كل من المستشار صفي الدين عبدالحميد رئيس نادي قضايا الدولة الرياضي، والمستشار أحمد ضياء أمين الصندوق وأعضاء مجلس إدارة النادي، والمستشار محمود عادل نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، بحضور المهندس عبدالله غراب رئيس مجلس إدارة نادي الصيد والدكتور محمد الدباح المدير التنفيذي للنادي والعديد من الشخصيات الرياضية والإعلامية.

فعاليات دوري مستشاري قضايا الدولة 

وأكد المستشار محمد عبداللطيف عضو مجلس إدارة نادي هيئة قضايا الدولة الرياضي، ورئيس اللجنة الإعلامية، حرص النادي على إقامة مثل هذه الأنشطة وخروجها على الوجه الأمثل لما لها من دور كبير في تدعيم أواصر الود وخلق روح التنافس الرياضي بين أعضاء الأسرة القضائية.

فعاليات دوري مستشاري قضايا الدولة 
فعاليات دوري مستشاري قضايا الدولة 
فعاليات دوري مستشاري قضايا الدولة 
فعاليات دوري مستشاري قضايا الدولة 

رئيس التحرير

وائل لطفي

١٩٩٠-٢٠٢١

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