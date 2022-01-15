السبت 15 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

انتشال جثة من تحت أنقاض بيارة بالشرقية

جثة
جثة

نجحت الأجهزة الأمنية، مساء اليوم السبت، في انتشال جثة علاء محمد بعد أن انهارت فوقه جدران بيارة أثناء قيامه بالحفر، وجار العرض على النيابة العامة للتصريح بالدفن.

باشرت الأجهزة الأمنية بالشرقية بمساعدة الأهالى محاولة انتشال شخص انهارت عليه جدران بيارة بالصالحية الجديدة.

تلقى اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من أهالى قرية العزازى بدائرة مدينة الصالحية الجديدة، بسقوط شخص داخل حفرة بالوعة بجوار منزله.

وانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان البلاغ، وأفاد شهود العيان بأن شخصا يدعى علاء محمد، 40 عامًا، وشهرته "علاء الفار"،  كان يقوم بحفر بيارة لعمل خزان مياه منزلي فانهارت عليه أجناب البيارة ومن المرجح أن يكون قد مات تحت الأنقاض، فيما يرجح البعض أن يكون الانهيار بسبب الحفر والتنقيب عن الآثار.

تم انتشال الجثة، وتحرير المحضر اللازم فيما يتم تكثيف التحريات للوقوف على سبب قيامه بالحفر.

امن الشرقية مصرع مستشفى سقوط محافظة الشرقية المباحث مركز متهم صرف

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