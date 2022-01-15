السبت 15 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

زوجة الإبراشى: الطبيب أصر على علاجه بـ«دواء من اختراعه»

زوجة الإبراشي
زوجة الإبراشي

قدمت زوجة الإعلامي وائل الإبراشي، بلاغا للنائب العام المستشار حماده الصاوي، اتهمت فيه الطبيب المعالج للراحل بالتسبب في وفاته.

وقالت زوجة المتوفى إن الطبيب أعطاه أقراصًا غير متداولة مدعيًا فاعليتها في علاج فيروس كوفيد، وأقنعه بتناولها وعلاجه بالمنزل، وأنه كان يُدخن بشراهة في غرفة نوم المتوفى خلال ملازمته، رغم ما لذلك من أثر سلبي.

وأضافت الشاكية أنه بالرغم مما أسفرت عنه نتائج فحوصات المتوفى من وجود التهاب وتليف بالرئتين إلا أن الطبيب المشكو في حقه أصر على استمرار علاجه بذات الدواء المشار إليه -الذي ادعى اختراعه- حتى تواصل المتوفى مع أطباء آخرين، ودخل المستشفى بنسبة فشل وتليف رئوي عالية، فحاولوا علاجه على مدار سنة كاملة حتى تُوفي المذكور من مضاعفاتها.

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١٩٩٠-٢٠٢١

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