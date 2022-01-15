السبت 15 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

محمد شهبندر: شخصية أحمد رامى فى "رحلة الست" نقلة كبيرة فى مشوارى الفنى

محمد شهبندر
محمد شهبندر

أعرب الفنان الشاب محمد شهبندر عن سعادته بردود أفعال الجمهور والنقاد والفنانين بعد عرض مسرحية مسرحية "رحلة الست " التي تتناول حياة كوكب الشرق أم كلثوم، وذلك ضمن فعاليات «موسم الرياض 2021»، في «بوليفارد ميوزيك» على مسرح كوكب الشرق، في العاصمة السعودية الرياض .

وأضاف شهبندر أن "رحلة الست " بانوراما غنائية تحكي قصة حياة كوكب الشرق أم كلثوم منذ نعومة أظفارها، على هيئة قطار وكل محطة تقدم مرحلة في حياتها وعددًا من جوانبها الفنية والإنسانية، إضافة إلى التحولات التي مرت بها، ويعيش معها الجمهور في قطار يجسد محطات حياتها ورحلتها مع الحياة من البداية وحتى النهاية، والشخصيات التي عاصرتها، والتي ساهمت في صناعة نجوميتها واسمها الكبير، وظهر محمد شهبندر ضمن الأحداث الرئيسية بشخصية الشاعر الكبير أحمد رامى مؤكدًا أن هذا الدور يُعد نقلة كبيرة فى مشواره الفنى.

وكانت الفنانة لطيفة، قد حضرت العرض لمسرحية "رحلة الست" لأم كلثوم بموسم الرياض بالمملكة العربية السعودية وأعادت لطيفة، تدوينة للمستشار تركي آل الشيخ، عبر حسابها على تويتر، وعلقت: "‏كم أتمنى من كل قلبي أن يصدح هذا العرض التاريخي في مهرجان قرطاج، وفي كل المهرجانات بل وفي العالم كله بعد موسم الرياض".

كما حضر العرض السفير المصرى لدى المملكة العربية السعودية أحمد فاروق وأثنى على العرض والمشاركين فيه، وحرص على توجيه كلمة لهم بعد انتهاء العرض، قائلًا: "إذا كنت أنا السفير الرسمي فأنتم السفراء الفعليون لمصر".

يذكر أن الفنان الشاب محمد شهبندر قدم العديد من الأعمال الدرامية والسينمائية المميزة ومنها مسلسلات "سلسال الدم، الكابوس، هذا المساء، حكايات بنات ج٣، نصيبي وقسمتك، لعبة النسيان، قصر النيل، المغني الكينج محمد منير" ومن الأعمال السينمائية "حسن وبقلظ، علي بابا، توأم روحي، شقة ٦".

رئيس التحرير

وائل لطفي

١٩٩٠-٢٠٢١

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