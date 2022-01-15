حصاد «التضامن» خلال 24 ساعة.. صرف تكافل وكرامة وشروط التقدم للأم المثالية

أجرت وزارة التضامن، اليوم، عددًا من الأنشطة على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تستعرضها «الدستور» في السطور التالية:

بعد أن تركه أولاده بالشارع.. إنقاذ مسن بلا مأوى ونقله لدور رعاية

أكدت مؤسسة «معانا لإنقاذ إنسان» إحدى دور الرعاية التي تشرف عليها وزارة التضامن الاجتماعي، أنه تمت الاستجابة للبلاغ الوارد إلى المؤسسة عن وجود شخص مسن أولاده تركه فى الشارع بمنطقة العباسية.

https://www.dostor.org/3684512



«التضامن» تبدأ صرف الدعم النقدي «تكافل وكرامة» لـ3.8 مليون مستفيد

بدأت وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم السبت، 15 يناير صرف الدعم النقدي "تكافل وكرامة" لأكثر من 3.8 مليون مستفيد بقيمة إجمالية تزيد على المليار ونصف المليار جنيه شهريًا، وذلك وسط إجراءات احترازية مشددة لمواجهة فيروس كورونا

https://www.dostor.org/3684632



«التضامن» تغلق باب التقدم لمسابقة الأم المثالية الخميس المقبل

صرحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، بأن آخر موعد للتقدم لمسابقة الأم المثالية لعام 2022 الخميس المقبل، حيث يتم غلق باب التقدم عقب ذلك التاريخ، مؤكدة أن الوزارة كانت قد فتحت باب التقديم اعتباراً من 20 ديسمبر الماضي وحتى 20 يناير الجاري بجميع مديريات التضامن الاجتماعى على مستوى كافة محافظات الجمهورية.

https://www.dostor.org/3684845

«التضامن» تعلن شروط التقدم لمسابقة الأم المثالية للأطفال كريمي النسب

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه من ضمن اختيار شروط الأم المثالية للأسرة الكافلة للأطفال "كريمي النسب" لهذا العام هى أن يكون الابن البديل قد حصل على مؤهل جامعي، كما أنه نال من العطاء والحب والاهتمام القدر المناسب الذي أتاح له حياة نفسية واجتماعية سليمة.

https://www.dostor.org/3684857



«التأمينات» تستأنف صرف معاشات يناير لأكثر من 10.5 مليون مستفيد غدًا

تستأنف الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، غدا الأحد، صرف معاشات شهر يناير 2022 من ماكينات الصرف ومكاتب البريد المنتشرة على مستوى الجمهورية، لمن تخلف عن الصرف خلال الأيام الماضية.

https://www.dostor.org/3684930

