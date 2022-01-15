جمارك سفاجا تضبط 8 محاولات تهرب جمركى لأسلحة ومخدرات وساعات ذكية

تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة لجمارك سفاجا، بالتنسيق مع مباحث الميناء، من ضبط 8 محاولات تهرب جمركى لعدد من الأسلحة البيضاء والأقراص المخدرة والساعات الذكية وكمية من الملابس الجاهزة وبضائع متنوعة أخرى بالمخالفة لقانون الأسلحة والذخائر.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب والأمتعة الشخصية الواردة لميناء سفاجا من ميناء ضبا السعودى، تم الاشتباه فى الأمتعة الشخصية لـ7 ركاب قادمين من السعودية والكويت والإمارات، وبتفتيشها تبين وجود 1066 قطعة من الملابس الجاهزة و7100 قرص فوار من عقار السولبادين المخدر و3600 من الطلقات الخرسانية و199 ساعة يد ذكية ماركة سمارت تتصل بالهاتف و8 خناجر وسيف و98 عبوة قطع غيار سيارات مخبأة بأماكن يصعب الوصول إليها داخل طرود الأمتعة الشخصية.

وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 712 ألفًا و122 جنيهًا، تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير 8 محاضر ضبط جمركى.