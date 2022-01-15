السبت 15 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التصريح بدفن جثة زوجين لقيا مصرعهما اختناقا بالغاز في المنيا

جثة
جثة

صرحت النيابة العامة بالمنيا بدفن جثة زوجين لقيا مصرعهما إثر تسرب الغاز داخل منزلهما بقرية صفط اللبن التابعة لمركز المنيا، فيما نجا أبنائهم الثلاثة بينهم رضيع بعد تدخل الأهالي وإنقاذهم.

وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد مصرع شخص 37 سنة وزوجته 32 سنة متأثرين بالاختناق نتيجة تسرب الغاز من أسطوانة البوتاجاز، فيما نجا أطفالهم الثلاثة من الموت عقب تدخل أهالي القرية في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت وبالعرض على مفتش الصحة قرر عدم وجود شبه جنائية.

وتحرر محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة قررت التصريح بدفن الجثتين .

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وائل لطفي

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