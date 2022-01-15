مبعوث إفريقى فى السودان حاملًا رسالة مهمة للبرهان من موسى فكى

وصل إلى الخرطوم أديوي بانكولي مفوض الشئون السياسية والسلم والأمن بالاتحاد الإفريقي مبعوثًا من موسى فكي رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، حاملًا رسالة هامة لرئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان.



والتقى السفير عبدالله عمر بشير وكيل وزارة الخارجية المكلف بالسودان، اليوم السبت، مع المبعوث الإفريقي، الذي أكد أن زيارته تأتي في إطار تقديم الدعم والمساندة من الاتحاد الإفريقي لاستقرار السودان والمساعدة في استكمال عملية التحول الديمقراطي وصولًا للأهداف المنشودة.



وتمنى بانكولي أن تُكلل زيارته بالنجاح والالتقاء بكافة الفاعلين السياسيين في السودان.



من جانبه، رحب المسئول السوداني بالمبعوث الإفريقي، مؤكدًا تقدير السودان للدور الهام الذي ظلّ يضطلع به الاتحاد منذ قيام ثورة ديسمبر ودوره المشهود في تسهيل التوافق حول الوثيقة الدستورية.



وأوضح أن الاتحاد الإفريقي بروابطه التاريخية والسياسية والاجتماعية يمكن أن يسهم بصورة فاعلة في استقرار السودان ونجاح تجربة الانتقال للحكم الديمقراطي المستدام.