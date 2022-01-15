السبت 15 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المشدد 15 عامًا لشخص و10 أعوام لـ4 آخرين بتهمة قتل فى قنا

حبس
حبس

قضت محكمة جنايات قنا برئاسة المستشار عصام محمد عيسى، بالسجن المشدد 15 عامًا لشخص بتهمة قتل آخر والمشدد 10 أعوام لـ4 آخرين، و3 أعوام لآخر.

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2009 عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا يفيد مصرع محمود.ف، على يد عدد من الأشخاص بطلقات نارية، وتم اتهام كل من حسن.س، وجمال.س، سعد.أ، الشاذلي.س، محروس.م، وطارق.ع.

تمت إحالة القضية إلي محكمة جنايات قنا والتي تحمل 2403 لسنة 2009 التي قضت بالسجن المشدد 15 عاما للمتهم الأول والسجن المشدد 10 سنوات من الثاني للخامس والسجن 3 سنوات للسادس. 

 

رئيس التحرير

وائل لطفي

١٩٩٠-٢٠٢١

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