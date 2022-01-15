حبس القيادى الإخوانى حسام منوفى

أمرت جهات التحقيق المختصة، بحبس الإخواني «حسام منوفي» في القضية المتهم فيها 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

كان الإرهابي «حسام سلام» يقل طائرة متجهة إلى تركيا عبر السودان التي هبطت اضطراريًا في مطار الأقصر الدولي، وتم إلقاء القبض عليه، وتبين أن المتهم قيادي إخواني تابع لحركة حسم الإخوانية الإرهابية والصادر ضده حكم بالمؤبد «غيابيًا» في القضية رقم 64 لسنة 2017 المعروفة إعلاميًا بمحاولة اغتيال النائب العام المساعد والمتهم فيها 304 من العناصر الإرهابية.

شارك القيادي بحركة «حسم» الإرهابية، في محاولة اغتيال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية الأسبق، والمستشار زكريا عبدالعزيز النائب العام المساعد، واغتيال الشهيد العميد عادل رجائي بالقرب من مسكنه.

وأحيل المتهمون بينهم «حسام سلام»، إلى النيابة العسكرية، لاتهامهم بارتكاب 14 عملية إرهابية كبرى، تضمنت ارتكاب محاولات اغتيالات لشخصيات عامة وقضائية، واستهداف تمركزات أمنية شرطية، وفي المقدمة من تلك العمليات محاولات اغتيال النائب العام المساعد المستشار زكريا عبدالعزيز عثمان، والدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية السابق، والمستشار أحمد أبوالفتوح الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، وعملية اغتيال اللواء عادل رجائي بالقوات المسلحة.