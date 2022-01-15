السبت 15 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحقيق فى مصرع فتاة خنقا داخل الحمام بكرداسة

جثة
جثة

تجري النيابة العامة تحقيقاتها في واقعة مصرع فتاة أثناء الاستحمام داخل دورة المياه بعد استنشاقها بخار ماء، داخل شقتها في كرداسة.

البداية عندما تلقى قسم شرطة كرداسة من غرفة النجدة بالعثور على جثة فتاة داخل دورة المياه بشقتها، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة فتاة تبلغ من العمر 16 عاما، ولا توجد أي إصابات ظاهرة.

وبعمل التحريات، تبين أن الفتاة اختنقت في أثناء الاستحمام داخل دورة المياه ولا شبهة جنائية.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

رئيس التحرير

وائل لطفي

١٩٩٠-٢٠٢١

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