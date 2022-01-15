التحقيق فى مصرع فتاة خنقا داخل الحمام بكرداسة

تجري النيابة العامة تحقيقاتها في واقعة مصرع فتاة أثناء الاستحمام داخل دورة المياه بعد استنشاقها بخار ماء، داخل شقتها في كرداسة.

البداية عندما تلقى قسم شرطة كرداسة من غرفة النجدة بالعثور على جثة فتاة داخل دورة المياه بشقتها، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة فتاة تبلغ من العمر 16 عاما، ولا توجد أي إصابات ظاهرة.

وبعمل التحريات، تبين أن الفتاة اختنقت في أثناء الاستحمام داخل دورة المياه ولا شبهة جنائية.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.