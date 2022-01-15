السبت 15 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

لبنان ينفى تعرض طائرات لإطلاق نار أثناء وجودها بمطار بيروت

مطار بيروت
مطار بيروت

نفت وزارة الأشغال العامة والنقل اللبنانية ما تردد حول تعرض طائرات لإطلاق رصاص أثناء وجودها بمطار رفيق الحريري الدولي بالعاصمة بيروت.
جاء ذلك في بيان للمكتب الإعلامي لوزير الأشغال العامة والنقل الدكتور علي حمية ردا على ما نشر اليوم على وسائل التواصل الاجتماعي وعدد من المواقع الإخبارية ووسائل الإعلام المحلية حول تعرض طائرات لرصاصات، إحداها أدت إلى ثقب تحت كابينة القيادة لطائرة يونانية.
وأكد البيان أن التقرير الفني للجهات المعنية بالمطار حول الثقب الذي تم اكتشافه بالطائرة اليونانية أكد عدم تعرض الطائرة المذكورة لأي رصاص، موضحا أن الوزارة راسلت جهات متخصصة في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي جزمت في تقرير مرسل اليوم أنه ليس هناك أي رصاصة في إحداث الثقب.
وحول ما تردد حول تعرض طائرة قطرية لإطلاق نار على إطاراتها بالمطار، أكدت وزارة الأشعال أن الطائرة تعرضت لحادث، حيث تبين أن هناك قطعة معدنية علقت بأحد إطاراتها، من دون أن يتسبب ذلك بأي مخاطر تذكر، معتبرة أن هذا الأمر قد يحدث في كل مطارات العالم.
وقال وزير الأشغال إن تفعيل المرافق العامة للنهوض بلبنان لا يكون بهذا الشكل، معتبرا أن هناك الكثير من الاستخفاف بسمعة لبنان، في الوقت الذي يعد فيه لبنان بأمس الحاجة إلى تفعيل مرافقه.
وشدد على أن مطار رفيق الحريرى الدولي ليس المكان الصحيح لما وصفه بتصفية الحسابات السياسية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

١٩٩٠-٢٠٢١

الأكثر قراءة

أمطار خفيفة ونشاط للرياح.. «الأرصاد» تعلن تفاصيل طقس الأحد

وزير النقل: بدء تنفيذ أول 10 محطات بنظام أتوبيس «BRT» على «الدائرى»

رشوان توفيق يرفض إقامة دعوى جنائية ضد ابنته: «مش هسجن بنتي» (خاص)

جمعت 50 مليون جنيه.. تأجيل محاكمة مستريحة المنصورة لـ25 يناير

كواليس جلسة «بطلان توكيلات رشوان توفيق»: البنك رفض تقديم «تقارير صرف الفوائد»

رسميا خلال ساعات.. أسعار البنزين الجديدة يناير 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

الموظف فى خدمة الشعب

بسنت حسن

إنقاذ عروس النيل

د. منى حلمى

مع التفاؤل لا بد أن نفهم ونتأمل ونتعلم لكى نتغير ونُغير

محمد محمود عمارة

الداعية المظلوم والإعلامى الظالم

حسين دعسة

التوقعات الاقتصادية فى العالم لعام 2022.. عام ينذر بالكوارث

عفاف السيد

الشماتة فعل شيطانى

سمر عادل

هل مصر مستعدة لتكون مركزًا للطاقة؟

د.كريمة الحفناوى

تداعيات التنافس الأمريكى الصينى فى العام الجديد

صور

مؤتمر معرض نبيو.. مرحلة جديدة من صناعة الذهب

منتدي شباب العالم

عزاء شقيق محمود العربي

محطة تل أبيب

المزيد

القناة «12» الإسرائيلية: المدعى العام يعتقد أن نتنياهو قرر أخيرًا «الإقرار بالذنب»

سارة شريف تكتب: ترامب فرنسا

لعبة المد والجزر.. تحديات العلاقات الإسرائيلية الأوروبية فى عهد بينيت