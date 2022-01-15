مايكروسوفت تتوسع فى استخدام ميزة جديدة عبر Teams

أعلنت شركة مايكروسوفت، عملاق التكنولوجيا، التوسع في استخدام ميزة جديدة عبر برنامجها للاتصالات "Teams".

ونقل موقع "ذا فيرج" التقني أن مايكروسوفت ستوفر ميزة "Walkie Talkie" الخاصة بها في "Microsoft Teams" بشكل عام لجميع مستخدمي تطبيق الاتصالات الخاص بها.

ويسمح "Walkie Talkie" لمستخدمي التطبيق "Teams" بتحويل الهواتف الذكية أو الأجهزة اللوحية إلى جهاز اتصال لاسلكي يعمل عبر البيانات الخلوية أو شبكة "Wi-FI".

وتم الإعلان عن الميزة في الأصل قبل عامين، وتم إطلاق الميزة على نطاق واسع على نظام تشغيل أندرويد Android في سبتمبر من عام 2020، لكن مايكروسوفت تقول الآن إنها متوافرة لأجهزة Zebra المحمولة، وكذلك أجهزة iPhone وiPad.

وعرضت مايكروسوفت الميزة في المقام الأول على العاملين في الخطوط الأمامية، والموظفين الذين يواجهون العملاء مباشرة، ويديرون العمليات اليومية داخل الشركات.