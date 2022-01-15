السبت 15 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

جمعت 50 مليون جنيه.. تأجيل محاكمة مستريحة المنصورة لـ25 يناير

الأمن
الأمن

أجلت محكمة جنح قسم أول المنصورة، قضية مستريحة المنصورة المتهمة بجمع أموال من المواطنين بغرض توظيفها إلى جلسة 25 يناير الجارى للنطق بالحكم، مع استمرار حبس المتهمة. 

بداية القضية كانت ببلاغ من عدد من المواطنين يفيد بتعرضهم لعملية نصب وحصول سيدة على أموال منهم بحجة توظيفها في مجال المفروشات مقابل أرباح شهرية كبيرة، وبعد فترة من حصول تلك السيدة على المبالغ المالية منهم، اختفت فجأة، ولم يتمكن أحد من الوصول إليها. 

تقدم عدد من الضحايا ببلاغات ضدها إلى مباحث الأموال العامة، ووصل عدد تلك المحاضر إلى 30 محضرًا، ووصل إجمالي المبالغ التي تم الإبلاغ عنها قرابة الـ50 مليون جنيه. 

وتمكنت الأجهزة الأمنية بالدقهلية، من إلقاء القبض على المتهمة عقب هروبها من محل إقامتها المعروف بمدينة المنصورة، بعد تعدد البلاغات ضدها ومطالبة المواطنين برد أموالهم، فلاذت بالفرار.

تم إعداد عدة أكمنة لها حتى سقطت في أيدي الأجهزة الأمنية، وتمت إحالتها للنيابة العامة التي قررت حبسها وإحالتها محبوسة إلى المحاكمة. 

كان مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارا من مدير مباحث المديرية، بتعدد البلاغات ضد إحدى السيدات بحصولها وجمع أموال من الضحايا بحجة التجارة في المفروشات، بالإضافة إلى صفقات من خلال شحنة أجهزة محمول بأسعار خيالية، وتبين أن كل ذلك غير حقيقي، وأنها جمعت الأموال منهم وهربت على الفور فتم ضبطها.

رئيس التحرير

وائل لطفي

١٩٩٠-٢٠٢١

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