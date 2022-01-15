السبت 15 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

رجاء الريس تشارك فى مسلسل «قانون العمل» مع إياد نصار

رجاء الريس
رجاء الريس

تشارك الفنانة الشابة رجاء صلاح الريس في أحداث مسلسل "قانون العمل"، والذي من المقرر عرضه على إحدى المنصات خلال الفترة القليلة المقبلة.

وعبرت "الريس" عن سعادتها الشديدة للاشتراك في العمل، والذي يتناول قصصا مختلفة من الحياة في إطار من الدراما الاجتماعية، في عدد حلقات قصيرة، لافتة إلى أنها تظهر في العديد من المشاهد المؤثرة في الأحداث.

ويواصل أبطال مسلسل "قانون العمل"، تصوير أحداث المسلسل في منطقة شبرامنت، حيث انتهوا من تصوير بعض الأحداث في طنطا وعدد آخر من مناطق القاهرة.

مسلسل "قانون العمل" بطولة: "إياد نصار، وريهام عبد الغفور، وثراء جبيل، وإسلام إبراهيم، ورشة كتابة مريم نعوم، ومن إخراج مريم أبو عوف".

ويظهر إياد نصار فى أحداث مسلسله الجديد "قانون العمل" الذى يواصل تصويره حالياً فى منطقة المنصورية بشخصية فلاح، ويناقش ضمن أحداثه حقوق العمال.

يشار إلى أن إياد نصار انتهى من تصوير فيلم "11:11"، الفترة الماضية ويشارك فى بطولته كل من الفنانة غادة عادل وآخرين، من إخراج كريم أبوزيد، ويجسد دور محامى شهير وتتوالى الأحداث فى إطار مشوق ملىء بالغموض.

يشارك في شاهد فلاح نجم مختلفة فتة تحدي المنصورية قانون ا غموض مناطق جار الجديد الفنانه غاده عادل يوم الخميس اشتراك إسلام إبراهيم مريم الجدى دراما قانون العمل حقوق العمال قبلة العمال نيتفليكس ريهام ثراء تورط منى زكي مسلسل في الساعة العمل إياد نصار

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