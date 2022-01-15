رجاء الريس تشارك فى مسلسل «قانون العمل» مع إياد نصار

تشارك الفنانة الشابة رجاء صلاح الريس في أحداث مسلسل "قانون العمل"، والذي من المقرر عرضه على إحدى المنصات خلال الفترة القليلة المقبلة.

وعبرت "الريس" عن سعادتها الشديدة للاشتراك في العمل، والذي يتناول قصصا مختلفة من الحياة في إطار من الدراما الاجتماعية، في عدد حلقات قصيرة، لافتة إلى أنها تظهر في العديد من المشاهد المؤثرة في الأحداث.

ويواصل أبطال مسلسل "قانون العمل"، تصوير أحداث المسلسل في منطقة شبرامنت، حيث انتهوا من تصوير بعض الأحداث في طنطا وعدد آخر من مناطق القاهرة.

مسلسل "قانون العمل" بطولة: "إياد نصار، وريهام عبد الغفور، وثراء جبيل، وإسلام إبراهيم، ورشة كتابة مريم نعوم، ومن إخراج مريم أبو عوف".

ويظهر إياد نصار فى أحداث مسلسله الجديد "قانون العمل" الذى يواصل تصويره حالياً فى منطقة المنصورية بشخصية فلاح، ويناقش ضمن أحداثه حقوق العمال.

يشار إلى أن إياد نصار انتهى من تصوير فيلم "11:11"، الفترة الماضية ويشارك فى بطولته كل من الفنانة غادة عادل وآخرين، من إخراج كريم أبوزيد، ويجسد دور محامى شهير وتتوالى الأحداث فى إطار مشوق ملىء بالغموض.