قضاة يشيدون بمركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية، فيديو زيارة وفد قضائي رفيع المستوى من مستشاري وزارة العدل، مركز الإصلاح والتأهيل بوادى النطرون، وأشادوا بالتزام مراكز الإصلاح والتأهيل بتطبيق أعلى معايير حقوق الإنسان والالتزام بسيادة القانون الملزمة بمراعاة حقوق النزلاء الطبية والإنسانية والتأهيلية، لمواجهة الحياة عقب قضاء فترة الإقامة بالمركز.



وأكد المستشار محمد الغراب رئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، بوجود نقلة نوعية بكل التفاصيل مما يدل علي رؤية واضحة لنقل المؤسسات العقابية لمؤسسات تأهيل تتواكب مع الجمهورية الجديدة، مشيرًا إلى وجود قاعات للمحاكمات منظمة بشكل دقيق بداية من دخول المتهمين ومكان احتجازهم، لمكان مداولة القضاة.



كما أشاد المستشار وديع حنا رئيس الأمانة الفنية لوزير العدل، بالمركز قائلًا: ما شهدنا اليوم سواء فى مقرات المحاكم، وفي العنابر الخاصة بالنزلاء، تؤسس لرؤية الدولة الجديدة، في معاملة النزلاء وإعادة دمجهم مرة أخرى فس في المجتمع من خلال عدد من الأنشطة.

ومن جانبه، قال المستشار محمود عابدين رئيس المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، شهدنا حجم التطوير الذي تم في أبنية المحاكم، من استخدام تقنية المعلومات، مراعاة لحقوق الإنسان والنزلاء بالسجون.



وتنقل الوفد بين أبنية المركز وفي مقدمتها المركز الطبي، بتجهيزاته التقنية والبشرية المتطورة، لتوفير رعاية طبية فائقة للنزلاء، والتعامل مع الحالات الحرجة.

وقال المستشار أحمد طلبة رئيس محكمة جنوب الجيزة الابتدائية، شاهدنا الرعاية الصحية الخاصة بالمركز وتضم أحدث الأجهزة المتوفرة هنا ولم نرها بالمراكز الخاصة.



كما قال المستشار باسل الشافعي رئيس محكمة بشمال الجيزة، شاهدنا مراكز طبية على أعلى مستوي، ومراكز تعليم فني ومخابز وأماكن صالحة جدًا للمعيشة للإنسان.



كما أشاد المستشار عمرو مصطفي رئيس محكمة جنح مستأنف إمبابة، بالمركز قائلًا: شاهدنا مستوى رائعًا يحافظ على آدمية الإنسان، والمؤسسة العقابية تطورت بشكل كبير لإعادة دمج النزلاء بالمجتمع مرة أخرى.



وقال المستشار حسين إبراهيم رئيس محكمة العمرانية، شهدنا حجم المجهود الكبير المبذول بالمركز، ومعاملة النزلاء أفضل معاملة، وتوفير كل إجراءات الحفاظ على حقوق الإنسان المتوفرة داخل المركز من علاج ومأكل.



وأوضح المستشار مصطفي عوض رئيس محكمة الدقي، أن أكثر ما نال إعجابي داخل القطاع أنه حين يدخل النزيل القطاع يخرج منه متعلمًا لحرفة جديدة وتأهيله اجتماعيًا للخروج للمجتمع بشخصية مختلفة مؤهلة.

وقال المستشار محمد الخطيب رئيس محكمة منطقة شمال الجيزة، كان لا بد من الاهتمام بثقافة النزيل، والاهتمام بقدراته واهتماماته، من أجل استيعاب الحياة بعد خروجه للحياة العامة، ولم تصبح الفترة التي قضاها مدة عقوبة بل مدة تأهيل وتطوير لشخص صالح للحياة.



وكان أجري وفد قضائي مكون من 40 قاضيًا ورئيس محكمة الثلاثاء الماضي، زيارة ميدانية لمركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون، في إطار التعاون المشترك بين وزارتي العدل والداخلية.



كان في استقبالهم اللواء طارق مرزوق، مساعد وزير الداخلية للحماية المجتمعية وقيادات المركز، وشاهدوا خلال الجولة أوجه الرعاية المقدمة للنزلاء، والمنشآت الحديثة المتوافقة مع متطلبات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان من تقليل الكثافات إلى مستوى المعايير الدولية، والحفاظ على كرامة وإنسانية النزيل ودعمه، تمهيدًا لتحويله إلى عنصر منتج أثناء فترة قضاء العقوبة، وإعادة تأهيله ليكون مستعدًا لبدء حياة جديدة وشريفة في مجتمعه.



وشملت الزيارة جولة تفقدية داخل مقر المحكمة في مركز الإصلاح والتأهيل الذي يتم عقد جلسات المحاكمة فيه ويوفر على النزيل عناء نقله إلي المحاكم المختلفة.