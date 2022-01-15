مجهولون يعتدون على جبانة موتى فى عرب أبوساعد بالجيزة (صور)

أزال مجهولون مدفنًا قائمًا في جبانة عرب أبوساعد، به موتي يخصون عائلة تدعي عائلة أبوجبل، ضمن العائلات التي تدفن موتاها في ذلك المكان المعروف بالجبانة منذ قديم الأزل.

مجهولون يعتدون على جبانة موتى

وقال سليم أبوجبل، أحد كبار العائلة التي تم الاعتداء على مدفنها، لـ"الدستور" إنهم استيقظوا قبل أيام قليلة على مشهد لا يقبله دين ولا قانون ولا أي عرف، لأننا لم نسمع حتى يومًا عن غزاة قاموا بمثل هذه الفعلة الشنعاء.

وتساءل أبوجبل: "هل يرضي أحد على نفسه أن تنتهك حرمة موتاه بهذا الشكل؟.. لا يمكن تقبل هذا وهو استفزاز لمشاعر نحو 30 أسرة من العائلة جميعها لها موتى مقبورة داخل المدفن الذي تم الاعتداء عليه ليلًا باستخدام لودر".

مجهولون يعتدون على جبانة موتى

وناشد أبوجبل المسئولين بالجيزة التحقيق في الواقعة بشكل عاجل وكشف مرتكب هذه الواقعة الشنعاء ومحاسبته وفقًا للقانون، حقنًا لدماء الكثيرين، لأن المنطقة قبلية والأمر يتعلق بشرف عائلة تعيش بين عائلات كثيرة وتحترم الجميع وليست معها أي عداءات.

مجهولون يعتدون على جبانة موتى

وأنهى حديثه بأنه تقدم بشكوى رسمية حرر بها المحضر رقم 117 في مركز الصف التابع لمديرية أمن الجيزة بتاريخ 13/1/2022، وفي انتظار التحقيق.

مجهولون يعتدون على جبانة موتى

مجهولون يعتدون على جبانة موتى

مجهولون يعتدون على جبانة موتى

مجهولون يعتدون على جبانة موتى