السبت 15 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الشرطة النمساوية تعتقل منظم مظاهرة ضد قرار فرض لقاح كورونا إجباريًا

الشرطة النمساوية
الشرطة النمساوية

ألقت الشرطة النمساوية، اليوم السبت، القبض على أحد منظمي مظاهرات الاحتجاج ضد فرض التطعيم ضد فيروس كورونا إجباريًا اعتبارًا من الشهر المقبل.

وقال بيان لوزارة الداخلية النمساوية، اليوم السبت، إن منظم المظاهرة رفض ارتداء الكمامة الطبية وحاول الاشتباك مع رجال الشرطة.

وأشار البيان إلى أن عدة مظاهرات لرافضي قيود كورونا انطلقت في نفس التوقيت بوسط العاصمة فيينا، مما تسبب في ازدحام وشلل مروري كبير.

وأشار البيان إلى أن البداية كانت مع تجمع نحو ألف شخص في ميدان "هيلدن"، والذي يتواجد فيه مقر رئاسة الجمهورية والحكومة النمساوية، لافتا إلى أن الأعداد تزايدت بعد ذلك بوتيرة سريعة.

يشار إلى أن مظاهرات رافضي اللقاح الإجباري وقيود كورونا تعقد كل يوم سبت في فيينا، وقد شهدت كثافة كبيرة في الأسابيع الأخيرة بسبب إصرار الحكومة على تطبيق اللقاح إجباريا في أول فبراير المقبل؛ للحد من الانتشار السريع لإصابات متغير «أوميكرون» من فيروس كورونا.

رئيس التحرير

وائل لطفي

١٩٩٠-٢٠٢١

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