السبت 15 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الصين: تطعيم 90% من الشعب باللقاح المضاد لكورونا حتى أمس

تطعيم كورونا
تطعيم كورونا

أعلن مسئول بلجنة الصحة الوطنية الصينية خه تشينغ هوا، اليوم السبت، عن حصول أكثر من 1.26 مليار شخص صيني «نحو 90% من الشعب» على جرعات اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، حتى أمس الجمعة.

وأوضح المسئول الصيني، خلال مؤتمر صحفي ببكين، نقلته وكالة الأنباء الصينية «شينخوا»، أن من بينهم أكثر من 1.22 مليار شخص تم تطعيمهم بشكل كامل، داعيا إلى الحصول على الجرعات المعززة في أسرع وقت ممكن، ومواصلة ارتداء الكمامة، والحفاظ على التباعد الاجتماعي للوقاية من العدوى.

وفي السياق، أعلنت اللجنة، اليوم، عن أنه تم استخدام نحو 2.93 مليار جرعة من اللقاحات المضادة لكورونا في أنحاء البلاد حتى أمس.

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