جدل على السوشيال ميديا بعد تقديم زوجة الإبراشى بلاغًا ضد الطبيب المعالج له

سادت حالة من الجدل بين رواد السوشيال ميديا بعد تقديم زوجة الإعلامي الراحل وائل الإبراشي، بلاغا للنائب العام تتهم في الدكتور شريف عباس بالتسبب في وفاته، وعليه علق الطبيب المعالج بأنه أعطاه "سوفالدي".

"سوفالدي" يستخدم لعلاج التهاب الكبد المزمن "طويل الأمد"، ويقلل كمية فيروس التهاب الكبد ويساعد جهاز المناعة على محاربة العدوى ومن ثم التعافي، وأكد الطبيب المعالج لوائل الإبراشي في مداخلة تليفزيونية أن علاج سوفالدي موجود في بحث دولي وله فاعلية كبيرة ضد الفيروسات وليس له أي أعراض جانبية.

وقال عمرو مدحت في منشور له، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن مفاد مداخلة الطبيب المعالج لوائل الإبراشي أنه كان يعطي سوفالدي لعلاج كورونا ولا يعطي ريمديسيفير لأنه غير فعال، وعلق: "من هنا نرجع لنفس النقطة خطورة عدم استخدام الـ EBM: Evidence based Medicine".

وتابع أن الطبيب أعطى الإبراشي سوفالدي باعتبار أنه دواء آمن وليست له آثار عكسية على حد وصفه، لكن ذلك غير صحيح بحسب الأطباء الخبرة، حيث إن الـEBM حماية للطبيب وللمستشفى وأفضل في الممارسة والنتائج وأقل في الأخطاء، وعلق: "لذلك أتمنى أننا مع الوقت ننهج هذا المنهج والله أعلم".

وقالت هبة محمد علي، من رواد السوشيال ميديا، إن الشاعر محمد حسن زوج المطربة غادة رجب أعلن علاجه هو وزوجته وعائلته بالكامل إضافة إلى عدد من أصدقائه بتلك الأقراص التي تم إعطاؤها للإعلامي وائل الإبراشي، وترى أن ما يحدث حملة تشهير ضد الطبيب ويجب اتخاذ الإجراءات والتحقيقات من قبل الجهات المعنية.

وقال إيهاب محمد الدسوقي، في تعليق له عبر "فيسبوك": "طبعا الكل لازم يفتي ويستغرب وحق أي حد يقول طبعا غلط مناقشة الموضوع بالإعلام بطريقة تحقيق للأسف غلط مجرد تعلية مشاهدة، والمكان الصحيح للتحقيق هو النقابة أو القضاء".