أمريكا والأمم المتحدة تبحثان جهود توفير المساعدات لأفغانستان

بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم السبت مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن جريفيثس، ورئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر مورير، الجهود المبذولة لتعزيز توفير المساعدة الإنسانية العاجلة والأنشطة الأخرى الداعمة للاحتياجات الإنسانية الأساسية في أفغانستان.

وسلط بلينكن الضوء- وفق ما نقلته وزارة الخارجية الأمريكية- على المساهمة الأخيرة للولايات المتحدة والتي تجاوزت 308 ملايين دولار للمساعدة الإنسانية لشعب أفغانستان والتزام الولايات المتحدة المستمر بدعم الشعب الأفغاني.

وأشار البيان إلى أن التمويل مخصص للمنظمات الإنسانية، ويساعد في توفير الحماية المنقذة للحياة والمأوى والرعاية الصحية الأساسية والمساعدة في فصل الشتاء والمساعدات الغذائية الطارئة والمياه والصرف الصحي وخدمات النظافة.

وناقش الأطراف كيفية زيادة حماية مجموعات الإغاثة ودعمها في التغلب على التحديات المتعلقة بالمشهد التشغيلي الصعب للغاية في أفغانستان لضمان وصول المساعدات إلى الأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إليها.

وأشار الوزير إلى مشاركة الوزارة القوية والمتنامية في قضايا المرأة في أفغانستان على المستويات العليا، بما في ذلك التعيين الأخير لرينا أميري كمبعوثة خاصة لشئون النساء والفتيات الأفغانيات وحقوق الإنسان.