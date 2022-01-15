إنقاذ عروس النيل

بعد حدف سيدة من الدور السادس وقتلها وفقًا لثقافة الحسبة والأفكار العرفية التي لا علاقة لها بالقانون بل بما يعرف شعبيًا بشرف المجتمع وأعرافه وهي الفكرة الأقرب لثقافة (الثأر) التي سادت في الصعيد لسنين طويلة وحوصرت بالقانون وطرحتها السينما في أعمال كثيرة وأحدثت فيها حراكًا و تغييرًا تراكميًا ناهض تلك الثقافة من أجل القضاء عليها وصار لابد الآن من محاصرة جميع الممارسات والأعراف الخارجة عن سيادة الدولة وقوانينها الوضعية المتمدينة.

تلك الممارسات والأعراف التي تقتل النساء فعليًا على الأرض وتغتالهن معنويًا أيضًا، فتنتحر الطالبة (بسنت خالد) ثم تنبطح وتنسحق معلمة المنصورة (آية يوسف) لتستجدي عطف وغفران المجتمع فتبكي وتنتحب وتذرف الدموع وتقر بأنها مخطئة ومذنبة وارتكبت إثمًا وفضيحة! وتتوسل لأناس مجهولون لا تعرفهم ليرحمها هؤلاء من القيل والقال ويسامحوها وفكرت فعليًا في الإنتحار والتخلص من حياتها كما سبقتها وفعلت الطالبة التي أنتحرت ولم تحتمل قسوة المجتمع المتربص دومًا بالإناث!!

وتعهدت آية - بإنبطاح موجع - علنًا وبالصوت والصورة وعلى رؤوس الأشهاد بأنها لن تذهب في رحلات مع زملاء لها مرة أخرى وأن حدث وسولت لها نفسها الذهاب للتنزه في رحلة مع زملائها فستلتزم الصمت التام طوال الرحلة وستكون الفتاة المؤدبة المثالية الصامتة ولن ترتكب فضيحة أخرى مثل (الرقص في مركب نيلي مع زملاء العمل)!

فهل أنتم راضون وسعداء وهانئون الآن يا سيدات ويا سادة؟

فآية لن تفرح مرة أخرى، لقد حرمت على نفسها الفرح والفرحة وستعيش في تعاسة أبدية وفي صمت تام ولن تمرح مرة أخرى ولن تغني ولن ترقص ولن تهلل ولن تبتهج، آية ستصمت للأبد حتى يحين أجلها وميعاد صمتها الأكيد وتوضع تحت التراب، ستصمت آية حية وميتة وستظل تتضرع لكم وتقبل الأرض من تحت أرجلكم كي تصفحوا عنها وتمنحوها صكوك الغفران والقبول المجتمعي بعد أن أعادتنا الأعراف والحسبة لمحاكم التفتيش!

فالبهجة حرام والموسيقى حرام والفرحة حرام والمرح حرام والغناء حرام والفن حرام والرقص حرام والربيع حرام و"سعاد حسني" حرام حتى الشتاء فهم حرام والصيف فسق وفجور وتهنئة غير المسلمين بأعيادهم حرام وارتياد الكاتدرائيات حرام والمؤتمرات حرام والحياة الكريمة حرام وتهجير قسري وحفلات وأوبريتات ذوي الهمم حرام.. بعبارة أدق الحياة ذاتها حرام في حرام يحرمها المجتمع القاسي - تحديدًا - على إناث البلاد!

وحتى السعادة أصبحت حرام والألوان الزاهية حرام والزهور حرام والعطور حرام والمتعطرة زانية، وعند هؤلاء عمل المرأة أيضًا حرام إلا في حالة التكفل بإعانة الزوج النائم صباحًا والذي يجلس ويحتسي المكيفات على المقاهي في المساءات وبالطبع الإختلاط حرام وفسق.. وهكذا تكثر التابوهات والمحرمات والهواجس والهلاوس والضلالات والمنغصات التي تجعل حياة الإناث في بلادي حياة بائسة وغير محتملة ولا تطاق ويصبح الموت أهون وأحن كثيرًا من الحياة ويصبح الموت خيارًا وسبيلًا للتخلص من الأوضاع الأليمة التي لا تحتمل وتُدفع المراة دفعًا إما للموت أو الانتحار أو الجنون أو الاكتئاب أو الهيستريا والإنهيار والذي يدفعها في الكثير من الأحيان للإنصياع التام والطاعة المطلقة العمياء والانبطاح والانسحاق بل ولحالةِ من الاستجداء كالتي وصلت لها بالفعل المعلمة المثالية (آية يوس ) كي يُزال الحمل والسوط الذي سلط على رقبتها وكتفها وظهرها وأدماه!

هل تذكرون (زوزو) سعاد حسني التي أرتدت تاج الفتاة المثالية في رائعة حسين كمال، خلي بالك من زوزو؟

فما حدث مع الطالبة المثالية زينب عبدالكريم الشهيرة بـ"زوزو" في سبعينات القرن الماضي في الفيلم السينمائي مازال يحدث وللآن بل وبتوحش وغلو أكبر رغم مرور ما يقرب من ٥٠ عامًا على صناعة هذا الفيلم وصريخ الطالب المتشدد فيه وترديده لعبارة (جمعاء) ليصبح الجميع كالقطيع.. فقط يتبع ويطيع وكأننا نتقهقر لا نتقدم وعندما نتقدم فنحن نتقدم - مجتمعيًا وثقافيًا - للوراء ونسير لخلف الخلف!

إلتهاب غدة المجتمع العرفية التي تتذرع بالدين لابد من علاجها أو استئصالها بشكل ناجزٍ ليحل القانون محل العرف ويضع له حدًا بل وحدود، وهذا ما حدث في الواقعة الأخيرة وجاء قرار السيد (طارق شوقي) وزير التربية والتعليم بعودة المعلمة المثالية لعملها بعد أن مارست المرح مع زملائها خارج أروقة المدرسة وجهة العمل في رحلة نيلية في نهرنا الخالد.

وبذلك يكون الوزير المستنير والتكنوقراط قد أنقذ المعلمة من أنياب المجتمع الذي لا يرحم ولا يريد الرحمة لسيدات البلاد وجاء القرار الحكومي ليعيد هيبة وسلطة القانون في البلاد ويحمي (آية يوسف) من سيف المجتمع المسموم، ويحمي بدوره عروس النيل (آية بوسف) من الموت انتحارًا وإن تلقي بنفسها في النيل لتلحق بنفيسة في فيلم (بداية و نهاية) أو تلحق في الواقع بالطالبة المنتحرة (بسنت خالد) والتي راحت ضحية لهذا المجتمع غير الرحيم والذي يمارس أفراده القيل والقال والتشهير ورغم ذلك يدعون التدين وهم يغتابون الغير ويأكلون لحمه ميتًا ويمارسون النميمة بمنتهى الأريحية ويذبحوا الضحايا كل يوم بألسنتهم التي لها مفعول السهام المارقة بل ويمارسون كل ذلك بدم بارد!

وبات على (آية يوسف) وهي (عروس النيل) إن تكف عن الإعتذار واعتبار ما فعلته فضيحة وإثم وجرم فادح وأن تعتاد ألا تستجدي أحدًا وإن تعتمد فقط على نفسها ولا تعبأ أو تلتفت للغير ومن تركها، فمن تركها وحدها وسط تلك الأمواج المتلاطمة وتخلى عنها وزاد من تعاستها وحملها فوق ما تحتمل لن يكون لها عونًا أو سندًا ولا ظهرًا تستند إليه.

وإذا كانت الأعراف هي التي تسود في مجتمع يتأسد على الإناث فتلك الأعراف قد أنتجت أيضًا أمثالًا شعبية هي نتاج للعقل الجمعي يقول بعضها أن (الناقص بناقص) ويقول كذلك بأن (ركنة الخزانة أفضل من زيجة الندامة) تجلدي يا (آية) فأنت بنت النيل وعروسه المبجلة المباركة ولتخرس إذا كل الألسنة بسلطة القانون والدولة لا تعبئي ولا تلتفتي أيتها المرأة.

بوركتي يا بنت (كيميت) و(الماعت) إلهة الحق والعدل والاستقامة، فالمرح في حضارتك العريقة لا يعد إثمًا فمرحك لم يتسبب في تعاسة أحد كي يكون إثمًا أو يكون آثمٌ قلبك لقد تسببوا هم في تعاستك انتي أيتها المبجلة فهم الأثمون إذا وهم المذنبون، وريشة الماعت وقوانينها ستحاسبهم وسيقف القانون لهم بالمرصاد في دولة القانون في الجمهورية الجديدة.