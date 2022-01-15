السبت 15 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مياه أسيوط: خطة مرور لتفقد أعمال المد والتدعيم وتوسعات مرشحة أبوتيج

جانب من الجولة
جانب من الجولة

تفقد اللواء المهندس هشام درة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد وبصحبته رئيس قطاع الدعم الفني واستشاري المشروع ومسئولو الشركات المنفذة وعدد من مهندسي الشركة بعض المشروعات الجاري تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة الرئاسية بمركز أبوتيج والهادفة إلى توحيد كل الجهود لانتشال المجتمع الريفي من متاهة النسيان إلى الحياة الكريمة بتوصيل جميع المرافق والخدمات ومنحهم حقوقهم الحياتية. 

IMG-20220115-WA0049

بدأت خطة المرور بأعمال مد وتدعيم شبكات المياه الصرف الصحي بركز أبوتيج، التي تمثلت في أعمال مد وتدعيم شبكات مياه للمناطق المحرومة بطول 18كم ضمن مبادرة حياة كريمة وإحلال وتجديد 8000 م شبكات مياه أخري أسفل خطة الرصف، ومد و تدعيم 8.5 كم خطوط صرف صحي نحو تحسين خدمة الصرف الصحي بالقرية، منوهًا على ضرورة توصيل الخدمة للمواطنين فور الانتهاء من الأعمال التنفيذية للمد والتدعيم والإحلال والتجديد وسرعة الربط على الشبكة لتحقيق الاستفادة الكاملة من خدمات المياه والصرف الصحي للمنتفعين بأقصى سرعة ممكنة.

IMG-20220115-WA0047

كما تفقد "درة" أعمال توسعات محطة أبوتيج المرشحة والجارى تنفيذها ضمن مبادرة تطوير قرى الريف المصري والموجهه لعدد 7 مراكز على مستوى محافظة أسيوط تمثلت في (منفلوط– أبوتيج– أبنوب– صدفا– ديروط– ساحل سليم– الفتح).

IMG-20220115-WA0048

وصرح "رئيس الشركة" بأن التوسعات التى وقعتها المبادرة الرئاسية تستهدف زيادة طاقة المحطة من 500 ل/ث إلى 1000ل/ث، فضلًا عن زيادة عدد طلمبات العكرة إلى 6 طلمبات عكرة بعنبر العكرة والضغط العالى، تصل الطاقة التصميمية للطلمبة الواحدة إلى 275 ل/ث، وزيادة الطلمبات المرشحة عالية الضغط إلى عدد 6 طلمبات مرشحة بطاقة تصميمية للطلمبة الواحدة 250 ل/ث، وإنشاء خزان أرضى سعة 5000م3، بجانب الخزان الأرضي المدعمة به المحطة، هذا بالإضافة إلى تزويد المحطة بعدد (2) مروق سعة الواحد 3000 م3، لتضم المحطة عدد (4) مروقات، مضيفًا أنه جار مضاعفة أحواض الترشيح الرملية بالمحطة لتصل إلى (16) حوض ترشيح رملي لتعمل المحطة بنظام الترشيح السطحي، لتغذية مدينة أبوتيج بالكامل والقرى التابعة لها.

IMG-20220115-WA0046

وشدد على ضرورة رفع  كفاءة مولد الديزل المزودة به المحطة تحسبًا لحدوث أي انقطاعات فى التيار الكهربى، مع مراعاة نظافة الموقع العام للمحطة، متعهدًا بزيارة موقع المحطة في غضن شهر للاطمئنان على كفاءة الأعمال الجارية وإتمام كل الملاحظات.

IMG-20220115-WA0042
اسيوط محافظة الضغط العالي الصرف الصحي مياه الشرب والصرف الصحي المبادرة الرئاسية مياه اسيوط مبادرة حياة كريمة مياه الصرف الصحي شركة مياه الشرب مجلس الادارة العضو المنتدب خدمات المياة والصرف الصحي المياة والصرف الصحي مبادرة الرئاسية

رئيس التحرير

وائل لطفي

١٩٩٠-٢٠٢١

الأكثر قراءة

أمطار خفيفة ونشاط للرياح.. «الأرصاد» تعلن تفاصيل طقس الأحد

وزير النقل: بدء تنفيذ أول 10 محطات بنظام أتوبيس «BRT» على «الدائرى»

رشوان توفيق يرفض إقامة دعوى جنائية ضد ابنته: «مش هسجن بنتي» (خاص)

جمعت 50 مليون جنيه.. تأجيل محاكمة مستريحة المنصورة لـ25 يناير

كواليس جلسة «بطلان توكيلات رشوان توفيق»: البنك رفض تقديم «تقارير صرف الفوائد»

وزيرة التجارة تقرر شطب قيد شركة «هوت جينز إيجيبت»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

الموظف فى خدمة الشعب

بسنت حسن

إنقاذ عروس النيل

د. منى حلمى

مع التفاؤل لا بد أن نفهم ونتأمل ونتعلم لكى نتغير ونُغير

محمد محمود عمارة

الداعية المظلوم والإعلامى الظالم

حسين دعسة

التوقعات الاقتصادية فى العالم لعام 2022.. عام ينذر بالكوارث

عفاف السيد

الشماتة فعل شيطانى

سمر عادل

هل مصر مستعدة لتكون مركزًا للطاقة؟

د.كريمة الحفناوى

تداعيات التنافس الأمريكى الصينى فى العام الجديد

صور

مؤتمر معرض نبيو.. مرحلة جديدة من صناعة الذهب

منتدي شباب العالم

عزاء شقيق محمود العربي

محطة تل أبيب

المزيد

القناة «12» الإسرائيلية: المدعى العام يعتقد أن نتنياهو قرر أخيرًا «الإقرار بالذنب»

سارة شريف تكتب: ترامب فرنسا

لعبة المد والجزر.. تحديات العلاقات الإسرائيلية الأوروبية فى عهد بينيت