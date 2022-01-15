مياه أسيوط: خطة مرور لتفقد أعمال المد والتدعيم وتوسعات مرشحة أبوتيج

تفقد اللواء المهندس هشام درة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد وبصحبته رئيس قطاع الدعم الفني واستشاري المشروع ومسئولو الشركات المنفذة وعدد من مهندسي الشركة بعض المشروعات الجاري تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة الرئاسية بمركز أبوتيج والهادفة إلى توحيد كل الجهود لانتشال المجتمع الريفي من متاهة النسيان إلى الحياة الكريمة بتوصيل جميع المرافق والخدمات ومنحهم حقوقهم الحياتية.

بدأت خطة المرور بأعمال مد وتدعيم شبكات المياه الصرف الصحي بركز أبوتيج، التي تمثلت في أعمال مد وتدعيم شبكات مياه للمناطق المحرومة بطول 18كم ضمن مبادرة حياة كريمة وإحلال وتجديد 8000 م شبكات مياه أخري أسفل خطة الرصف، ومد و تدعيم 8.5 كم خطوط صرف صحي نحو تحسين خدمة الصرف الصحي بالقرية، منوهًا على ضرورة توصيل الخدمة للمواطنين فور الانتهاء من الأعمال التنفيذية للمد والتدعيم والإحلال والتجديد وسرعة الربط على الشبكة لتحقيق الاستفادة الكاملة من خدمات المياه والصرف الصحي للمنتفعين بأقصى سرعة ممكنة.

كما تفقد "درة" أعمال توسعات محطة أبوتيج المرشحة والجارى تنفيذها ضمن مبادرة تطوير قرى الريف المصري والموجهه لعدد 7 مراكز على مستوى محافظة أسيوط تمثلت في (منفلوط– أبوتيج– أبنوب– صدفا– ديروط– ساحل سليم– الفتح).

وصرح "رئيس الشركة" بأن التوسعات التى وقعتها المبادرة الرئاسية تستهدف زيادة طاقة المحطة من 500 ل/ث إلى 1000ل/ث، فضلًا عن زيادة عدد طلمبات العكرة إلى 6 طلمبات عكرة بعنبر العكرة والضغط العالى، تصل الطاقة التصميمية للطلمبة الواحدة إلى 275 ل/ث، وزيادة الطلمبات المرشحة عالية الضغط إلى عدد 6 طلمبات مرشحة بطاقة تصميمية للطلمبة الواحدة 250 ل/ث، وإنشاء خزان أرضى سعة 5000م3، بجانب الخزان الأرضي المدعمة به المحطة، هذا بالإضافة إلى تزويد المحطة بعدد (2) مروق سعة الواحد 3000 م3، لتضم المحطة عدد (4) مروقات، مضيفًا أنه جار مضاعفة أحواض الترشيح الرملية بالمحطة لتصل إلى (16) حوض ترشيح رملي لتعمل المحطة بنظام الترشيح السطحي، لتغذية مدينة أبوتيج بالكامل والقرى التابعة لها.

وشدد على ضرورة رفع كفاءة مولد الديزل المزودة به المحطة تحسبًا لحدوث أي انقطاعات فى التيار الكهربى، مع مراعاة نظافة الموقع العام للمحطة، متعهدًا بزيارة موقع المحطة في غضن شهر للاطمئنان على كفاءة الأعمال الجارية وإتمام كل الملاحظات.