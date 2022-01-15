المستشفيات التعليمية تفتتح وحدة معالجة النفايات وبنك الدم بمستشفى دمنهور التعليمى

افتتحت الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، بنك الدم الرئيسي ووحدة معالجة النفايات الخطرة بمستشفى دمنهور التعليمي بالبحيرة.
يأتى ذلك اتساقا مع خطة الدولة للسعي الدائم لتقديم الخدمات الصحية المتكاملة للمريض المصرى.
وقال الدكتور محمد فوزى السودة رئيس الهيئة بأن مستشفى دمنهور التعليمي من أكبر المستشفيات داخل محافظة البحيرة، ويقدم كافة الخدمات الطبية لمواطنى المحافظة والمحافظات المجاورة، كما يعتبر أقرب المستشفيات للطرق السريعة والساحلية، لذا يحظى باهتمام بالغ وحرص دائم على توفير أفضل الخدمات الصحية المتكاملة تحسبا لأي حدث طارئ، لذا تم افتتاح بنك دم تجميعي بالمستشفى للصرف والتبرع لخدمة المترددين على المستشفى، كما تم افتتاح وحدة متطورة للتخلص الآمن من النفايات الخطرة ، حرصا على مصلحة المرضى والعاملين بالمستشفى والبيئة المحيطة بها ، وبلغت التكلفة الإجمالية لأعمال التطوير ١٤.٥ مليون جنيه.
وأفاد الدكتور أسامة البلكى مدير مستشفى دمنهور التعليمي بأن وجود بنك للدم داخل المستشفى سيسهم بشكل كبير فى إنقاذ حياة المرضى ، وجودة الخدمة الطبية المقدمة لأهلنا من المرضى، يتكون بنك الدم من ٧ غرف ، وبه ٣ أقسام (تبرع ، فصل، صرف)، وعدد ٧ كراسى للتبرع ، بالإضافة إلى ٤ ثلاجات لحفظ الكرات و ٤ فريزر لحفظ البلازما ومشتقاتها ، ويقوم بإنتاج جميع مشتقات الدم من كرات وبلازما طازجة وكرات وصفائح دموية، كما تم افتتاح الوحدة الجديدة للتخلص الآمن من النفايات وهي مزودة بأحدث أجهزة الفرم والتعقيم وملحق بها وحدة مخازن مطابقة لأعلى معايير الجودة ومكافحة العدوى.