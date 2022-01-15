السبت 15 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

تشكيل منتخب مصر المتوقع لمواجهة غينيا بيساو وترتيب المجموعة الرابعة

منتخب مصر
منتخب مصر

يقدم لكم «الدستور» تشكيل منتخب مصر المتوقع لمواجهة غينيا بيساو اليوم السبت، فى الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس أمم إفريقيا المقامة فى الكاميرون فى الفترة من 9 يناير لـ 9 فبراير 2022، وكذلك ترتيب المجموعة الرابعة التي تضم كلاً من مصر ونيجيريا والسودان وغينيا بيساو قبل مباريات اليوم.

يدخل منتخب مصر اللقاء وهو يبحث عن تحقيق أول فوز له فى البطولة بعد الخسارة من النسور الخضراء فى المباراة الأولى بهدف نظيف، عن طريق مهاجم فريق ليستر سيتي الإنجليزي، كليشي ايهيناتشو، عند الدقيقة الـ30 من عمر اللقاء، حيث يحتاج المنتخب الوطني لحصد الثلاث نقاط من أجل تجديد الأمل فى التأهل لدور الـ16 قبل مواجهة السودان فى الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة يوم الأربعاء القادم 19 يناير.

ترتيب مجموعة مصر قبل مواجهة غنينا بيساو اليوم فى كأس أمم إفريقيا

المنتخبالمبارياتالفوزالتعادلالخسارةلهعليهالفارقالنقاط
نيجيريا11001013
السودان10100001
غينيا بيساو10100001
مصر100101-10

 

تشكيل منتخب مصر المتوقع لمواجهة غينيا بيساو اليوم

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدقاع: أيمن أشرف، وأحمد حجازي، ومحمود حمدي "الونش"، وعمر كمال عبد الواحد.

في خط الوسط: محمد النني، وحمدي فتحي، وأحمد سيد "زيزو".

في خط الهجوم: عمر مرموش، ومصطفى محمد، ومحمد صلاح.

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موعد مباراة مصر وغينيا بيساو فى كأس أمم إفريقيا والقنوات الناقلة

تنطلق صافرة حكم مباراة مصر وغينيا بيساو فى الجولة الثانية من دور المجموعة بكأس أمم إفريقيا على ملعب رودمي أدجيا بالكاميرون، اليوم السبت الموافق 15 يناير، فى تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءٍ بتوقيت مكة المكرمة، وتنقل المباراة مجموعة قنوات بي ان سبورت المشفرة غبر قناتها المخصصة لبطولة كأس الأمم الأفريقية beIN Sports Max HD1 بتعليق على محمد على.

بينما تنقل قناة beIN Sports Max HD2 مباراة نيجيريا والسودان فى تمام الساعة السادسة مساءٍ بتوقيت القاهرة.

تناولنا فى هذا التقرير تشكيل منتخب مصر المتوقع لمواجهة غينيا بيساو وكذلك ترتيب المجموعة قبل المباراة المرتقبة، مع خالص التمنيات لمنتخبنا الوطني بالتوفيق والتأهل.

تشكيل منتخب مصر تشكيل منتخب مصر المتوقع ترتيب مجموعة مصر نيجيريا غينيا بيساو السودان موعد مباراة مصر وغينيا بيساو تشكيل مصر أمام غينيا بيساو

رئيس التحرير

وائل لطفي

١٩٩٠-٢٠٢١

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