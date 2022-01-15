تشكيل منتخب مصر المتوقع لمواجهة غينيا بيساو وترتيب المجموعة الرابعة

يقدم لكم «الدستور» تشكيل منتخب مصر المتوقع لمواجهة غينيا بيساو اليوم السبت، فى الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس أمم إفريقيا المقامة فى الكاميرون فى الفترة من 9 يناير لـ 9 فبراير 2022، وكذلك ترتيب المجموعة الرابعة التي تضم كلاً من مصر ونيجيريا والسودان وغينيا بيساو قبل مباريات اليوم.

يدخل منتخب مصر اللقاء وهو يبحث عن تحقيق أول فوز له فى البطولة بعد الخسارة من النسور الخضراء فى المباراة الأولى بهدف نظيف، عن طريق مهاجم فريق ليستر سيتي الإنجليزي، كليشي ايهيناتشو، عند الدقيقة الـ30 من عمر اللقاء، حيث يحتاج المنتخب الوطني لحصد الثلاث نقاط من أجل تجديد الأمل فى التأهل لدور الـ16 قبل مواجهة السودان فى الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة يوم الأربعاء القادم 19 يناير.

ترتيب مجموعة مصر قبل مواجهة غنينا بيساو اليوم فى كأس أمم إفريقيا

المنتخب المباريات الفوز التعادل الخسارة له عليه الفارق النقاط نيجيريا 1 1 0 0 1 0 1 3 السودان 1 0 1 0 0 0 0 1 غينيا بيساو 1 0 1 0 0 0 0 1 مصر 1 0 0 1 0 1 -1 0

تشكيل منتخب مصر المتوقع لمواجهة غينيا بيساو اليوم

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدقاع: أيمن أشرف، وأحمد حجازي، ومحمود حمدي "الونش"، وعمر كمال عبد الواحد.

في خط الوسط: محمد النني، وحمدي فتحي، وأحمد سيد "زيزو".

في خط الهجوم: عمر مرموش، ومصطفى محمد، ومحمد صلاح.

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موعد مباراة مصر وغينيا بيساو فى كأس أمم إفريقيا والقنوات الناقلة

تنطلق صافرة حكم مباراة مصر وغينيا بيساو فى الجولة الثانية من دور المجموعة بكأس أمم إفريقيا على ملعب رودمي أدجيا بالكاميرون، اليوم السبت الموافق 15 يناير، فى تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءٍ بتوقيت مكة المكرمة، وتنقل المباراة مجموعة قنوات بي ان سبورت المشفرة غبر قناتها المخصصة لبطولة كأس الأمم الأفريقية beIN Sports Max HD1 بتعليق على محمد على.

بينما تنقل قناة beIN Sports Max HD2 مباراة نيجيريا والسودان فى تمام الساعة السادسة مساءٍ بتوقيت القاهرة.

⚽ | منتخب غينيا بيساو 🆚 منتخب مصر

🏆 | دور المجموعات - كأس الأمم الأفريقية

🗓 | السبت - ١٥ يناير ٢٠٢٢

🕘 | ٩:٠٠ مساءً بتوقيت القاهرة

🏟 | ستاد رومدي أدجيا #EFA pic.twitter.com/tbDeDQwT2R — EFA.eg (@EFA) January 15, 2022

تناولنا فى هذا التقرير تشكيل منتخب مصر المتوقع لمواجهة غينيا بيساو وكذلك ترتيب المجموعة قبل المباراة المرتقبة، مع خالص التمنيات لمنتخبنا الوطني بالتوفيق والتأهل.