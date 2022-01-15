السبت 15 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ القاهرة يتفقد أعمال الإزالة لتوسعة طريق حسين كامل سليم

محافظ القاهرة خلال
محافظ القاهرة خلال جولته

تفقد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، أعمال الإزالة الجارية لتعارضات توسعة طريق حسين كامل سليم، بألماظة وهو محور حيوي، يربط بين شارع الثورة الذي يُعد امتدادًا لمحور طريق السويس وأحياء المنطقة الشرقية بمصر الجديدة والنزهة ومدينة نصر.

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محافظ القاهرة خلال جولته

وأكد محافظ القاهرة، أن هذا المحور سيسهم في إتاحة شريان مروري حيوي يؤدي إلى سيولة مرورية كبيرة بالمنطقة، مشددًا على سرعة الانتهاء من الإزالات الجارية لتوسعة المحور بعد صرف التعويضات القانونية اللازمة.

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محافظ القاهرة خلال جولته

ورافق المحافظ في جولته إبراهيم صابر، نائب المحافظ للمنطقة الشرقية وعدد من التنفيذيين بالمحافظة.

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محافظ القاهرة خلال جولته
طريق حسين كامل ازالة تعارضات شارع حسين كامل محافظ القاهرة محافظة القاهرة أخبار محافظة القاهرة

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وائل لطفي

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