توفير الطاقة والمياه.. استعراض تجارب الري الحديث في ندوة توعوية للمزارعين

تستمر وزارة الموارد المائية والري بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، فى عقد ندوات ومؤتمرات التوعية بأهمية المشروع القومى لتحديث نظم الري بدلا من الرى التقليدى بالغمر، وايضا مشروع تأهيل المساقي الخاصة بالأراضى القديمة، بهدف ترشيد إستهلاك المياه المستخدمة في رى الأراضي الزراعية، وتوفير الطاقة التقليدية وزيادة ربحية المزارعين.

مواجهة التحديات المائية الحالية في مصر

وعقدت ندوة توعوية حول أهمية مشروعات تحديث نظم الري وتأهيل المساقى الخاصة، اليوم السبت، وذلك في مقر الإرشاد الزراعى بقرية المجد بزمام هندسة الرحمانية بمحافظة البحيرة ، حيث تم مناقشة التحديات المائية التى تواجه مصر حالياً، وضرورة التحول من الرى بالغمر للرى الحديث لمواجهة زيادة الاحتياجات المائية للأراضي الزراعية.

كما استعرضت الندوة، بحضور مسئولى الإرشاد الزراعي بالرحمانية، ورؤساء الجمعيات الزراعية، أهمية المشروع فى تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لجميع المزارعين، وذلك من خلال تطبيق سياسة ترشيد الاستهلاك وجودة المحاصيل الزراعية المنتجة، وأيضا تحقيق ربحية عالية للفلاحين لانخفاض أسعار مدخلات الإنتاج وتوفير الطاقة المستخدمة في الري.

كذلك استعرضت الندوة، بعض التجارب الناجحة لتطبيق الرى الحديث في عدة مناطق وأراضي زراعية، وهو ما ساهم في ترشيد استهلاك المياه المستخدمة في الري، وأيضا خفض تكاليف الإنتاج مثل الأسمدة والمبيدات وتخفيض إعداد العمالة.

بالإضافة إلى ذلك، تم مناقشة بروتوكول التعاون بين وزارات الري والزراعة والمالية وعدة بنوك، لتنفيذ المشروع القومي لتأهيل المساقي الخاصة بالأراضى القديمة وتحديث نظم الري، والذي صدر العام الماضى.

الجدير بالذكر أنه يتم عقد العديد من الندوات والمؤتمرات والاجتماعات لروابط المياه والجمعيات الزراعية فى مختلف محافظات الجمهورية، وذلك للتوعية بأهمية المشروعات المنفذة ومنها تأهيل المساقي وتحديث نظم الري بدلا من الري التقليدي بالغمر، لترشيد المياه وتخفيض مدخلات الإنتاج.

